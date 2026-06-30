Empresas abren jornadas de reclutamiento para trabajadores en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de acercar más oportunidades de empleo, el Gobierno Municipal de Monclova, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, el Servicio Estatal del Empleo y diversas empresas, puso en marcha nuevas jornadas de reclutamiento para cubrir cientos de vacantes en la Región Centro. Como parte de esta estrategia, la empresa Adient realizará un proceso de contratación los días 1, 2 y 3 de julio, a partir de las 6:00 de la mañana, en sus instalaciones ubicadas sobre el bulevar Plan de Guadalupe y Obrero Unido número 1400, en la colonia Otilio Montaño. La empresa busca incorporar personal con experiencia en costura.

A esta oferta se suma la empresa Dual, que mantiene abierta una jornada de reclutamiento con el objetivo de contratar a 100 personas para el área operativa. Con ello, se amplían las opciones para quienes buscan incorporarse al sector industrial. Las acciones de vinculación laboral han dado resultados en semanas recientes. Un ejemplo es el proceso realizado con la empresa Yura, donde alrededor de 550 personas acudieron a entrevistas de trabajo. Se espera concretar la contratación de aproximadamente 300 trabajadores durante las próximas semanas. El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas jornadas forman parte de la estrategia para facilitar el acceso a un empleo formal y generar más oportunidades para las familias de Monclova.

“Nuestro compromiso es seguir creando las condiciones para que más empresas encuentren en Monclova un lugar propicio para crecer y, al mismo tiempo, acercar más oportunidades laborales a nuestra gente. Cada empleo representa una oportunidad de desarrollo para las familias y un paso más hacia el crecimiento de nuestra ciudad”, señaló. El Gobierno Municipal informó que continuará promoviendo este tipo de reclutamientos en coordinación con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, con el objetivo de ampliar la oferta laboral y facilitar el contacto directo entre las empresas y quienes buscan una oportunidad de trabajo.

Publicidad