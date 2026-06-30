Imponen brazalete electrónico a socorrista que inventó abandono de bebé en Castaños

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    Imponen brazalete electrónico a socorrista que inventó abandono de bebé en Castaños
    Las investigaciones de la Fiscalía descartaron el supuesto abandono del recién nacido y establecieron que el menor es hijo del propio socorrista, quien ahora enfrenta un proceso penal por difundir una versión falsa. LIDIET MEXICANO

El juez de control impuso medidas cautelares al imputado, quien permanecerá en su domicilio bajo monitoreo electrónico hasta que se resuelva su situación jurídica

CASTAÑOS, COAH.– Elías “N”, el socorrista que provocó indignación y conmoción al asegurar falsamente que había encontrado a un recién nacido abandonado dentro de una bolsa de plástico junto a un contenedor de basura en Castaños, permanecerá bajo resguardo domiciliario y portará un brazalete electrónico mientras enfrenta un proceso penal por el delito de falsedad de declaraciones.

Durante la audiencia inicial, celebrada este día, el juez de control impuso medidas cautelares que le impiden salir de su domicilio, además de ordenar su monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico para garantizar que permanezca a disposición de la autoridad judicial.

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La medida fue dictada luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado acreditara que la historia que conmocionó a miles de personas era completamente falsa.

Las investigaciones revelaron que el bebé nunca fue abandonado, como trascendió al inicio. Se trata del hijo del propio socorrista, quien estuvo presente durante el parto y posteriormente trasladó al menor al Hospital Amparo Pape de Benavides, luego de que enfrentaran problemas económicos para mantener al neonato.

Con las pruebas reunidas por la autoridad ministerial quedó descartada la versión que, durante varias horas, hizo creer que un recién nacido había sido dejado a su suerte entre la basura.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez aplazó la continuación de la audiencia para el próximo jueves, fecha en la que se definirá si es o no vinculado a proceso.

Mientras tanto, Elías “N” permanecerá bajo vigilancia permanente, sin posibilidad de abandonar su domicilio y con el brazalete electrónico que permitirá supervisar cada uno de sus movimientos.

El caso continúa generando molestia entre la población, no solo por el despliegue de corporaciones de emergencia y seguridad que ocasionó la falsa versión, sino por el impacto social que provocó una historia que despertó tristeza, coraje e impotencia en toda la Región Centro.

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Lo que en un principio parecía un acto de abandono que estremeció a Coahuila terminó convirtiéndose en un caso de falsedad de declaraciones, delito por el que hoy el socorrista enfrenta un proceso penal. La decisión del juez en los próximos días marcará el rumbo de un caso que sacudió a la opinión pública y evidenció las consecuencias que puede tener una versión falsa cuando moviliza a las autoridades y conmociona a toda una comunidad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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