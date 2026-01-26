Empresas de Monclova operan sin incidencias pese a bajas temperaturas

Monclova
/ 26 enero 2026
    Empresas de Monclova operan sin incidencias pese a bajas temperaturas
    Empresas de la Región Centro implementaron medidas preventivas, como el ajuste de horarios y la entrega de bebidas calientes, para proteger la salud de los trabajadores ante las bajas temperaturas. FOTO: LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

Trabajo
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


Ctm

La CTM mantiene comunicación permanente con comités sindicales y empleadores para prevenir riesgos laborales

MONCLOVA, COAH.- El reciente descenso de temperaturas en la Región Centro no generó afectaciones ni situaciones de riesgo en los centros de trabajo, gracias a la aplicación de medidas preventivas y a la coordinación entre sindicatos y empresas.

Así lo dio a conocer Carlos Mata, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Monclova, quien informó que no se registraron incidencias ni reportes negativos derivados de las bajas temperaturas en las distintas empresas de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Extrabajadores de AHMSA instalan plantón en Palacio Nacional para exigir pago de adeudos

“No hubo incidencias, no hubo reportes de ningún tipo y seguimos trabajando; vamos a seguir pendientes de los anuncios que haga la autoridad municipal”, expresó el líder sindical.

Carlos Mata, secretario general de la CTM en Monclova, informó que el descenso de temperaturas no generó incidencias en los centros de trabajo, gracias a la coordinación entre sindicatos y empresas .
Carlos Mata, secretario general de la CTM en Monclova, informó que el descenso de temperaturas no generó incidencias en los centros de trabajo, gracias a la coordinación entre sindicatos y empresas . FOTO: LIDIET MEXICANO

Mata explicó que en algunos centros laborales se optó por recorrer los horarios de entrada, mientras que en otros se brindó apoyo a los trabajadores con líquidos calientes, como chocolate, además de mantener un monitoreo constante de la temperatura para determinar si era necesario resguardar al personal en áreas con mejores condiciones.

Señaló que la CTM mantiene comunicación constante con las empresas y los comités sindicales para prevenir cualquier eventualidad y evitar afectaciones a los trabajadores, tanto en su salud como en sus percepciones económicas, especialmente en bonos de puntualidad, asistencia y estímulos mensuales o semestrales.

Finalmente, indicó que ante temperaturas extremas, algunos procesos productivos pueden verse limitados, por lo que sería necesario resguardar al personal en áreas con mejores condiciones, reiterando que la prioridad es proteger la integridad de los trabajadores y prevenir accidentes.

