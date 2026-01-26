Empresas de Monclova operan sin incidencias pese a bajas temperaturas
La CTM mantiene comunicación permanente con comités sindicales y empleadores para prevenir riesgos laborales
MONCLOVA, COAH.- El reciente descenso de temperaturas en la Región Centro no generó afectaciones ni situaciones de riesgo en los centros de trabajo, gracias a la aplicación de medidas preventivas y a la coordinación entre sindicatos y empresas.
Así lo dio a conocer Carlos Mata, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Monclova, quien informó que no se registraron incidencias ni reportes negativos derivados de las bajas temperaturas en las distintas empresas de la ciudad.
“No hubo incidencias, no hubo reportes de ningún tipo y seguimos trabajando; vamos a seguir pendientes de los anuncios que haga la autoridad municipal”, expresó el líder sindical.
Mata explicó que en algunos centros laborales se optó por recorrer los horarios de entrada, mientras que en otros se brindó apoyo a los trabajadores con líquidos calientes, como chocolate, además de mantener un monitoreo constante de la temperatura para determinar si era necesario resguardar al personal en áreas con mejores condiciones.
Señaló que la CTM mantiene comunicación constante con las empresas y los comités sindicales para prevenir cualquier eventualidad y evitar afectaciones a los trabajadores, tanto en su salud como en sus percepciones económicas, especialmente en bonos de puntualidad, asistencia y estímulos mensuales o semestrales.
Finalmente, indicó que ante temperaturas extremas, algunos procesos productivos pueden verse limitados, por lo que sería necesario resguardar al personal en áreas con mejores condiciones, reiterando que la prioridad es proteger la integridad de los trabajadores y prevenir accidentes.