Empresas de Monclova operan sin incidencias pese a bajas temperaturas

MONCLOVA, COAH.- El reciente descenso de temperaturas en la Región Centro no generó afectaciones ni situaciones de riesgo en los centros de trabajo, gracias a la aplicación de medidas preventivas y a la coordinación entre sindicatos y empresas.

Así lo dio a conocer Carlos Mata, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Monclova, quien informó que no se registraron incidencias ni reportes negativos derivados de las bajas temperaturas en las distintas empresas de la ciudad.

“No hubo incidencias, no hubo reportes de ningún tipo y seguimos trabajando; vamos a seguir pendientes de los anuncios que haga la autoridad municipal”, expresó el líder sindical.