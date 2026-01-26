Extrabajadores de AHMSA instalan plantón en Palacio Nacional para exigir pago de adeudos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Exobreros de Altos Hornos de México instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir el pago de finiquitos y salarios caídos, así como una solución definitiva a la crisis de la empresa acerera
CDMX.- Un grupo de aproximadamente 40 exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) instaló un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir el pago de finiquitos, salarios caídos y una solución de fondo a la crisis que enfrenta la empresa acerera, mediante la instalación de un plantón frente a Palacio Nacional.
El grupo de manifestantes busca la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la falta de avances en el proceso de venta de AHMSA y el incumplimiento en los pagos a miles de trabajadores que permanecen sin ingresos desde hace tres años.
TE PUEDE INTERESAR: FGE confirma detención de joven de 22 años por homicidio tras riña en Parras
Los extrabajadores partieron en autobuses este domingo y, al llegar a la capital, instalaron un campamento en el Zócalo capitalino como medida de presión, al señalar que la situación ha impactado de manera severa a miles de familias en la Región Centro de Coahuila, derivado del desempleo y la falta de liquidaciones conforme a derecho.
Alfredo Reyna Saavedra, coordinador de la Asociación de Defensa de los Trabajadores de AHMSA, confirmó la movilización y reiteró que la principal exigencia es que los pagos de liquidación se realicen conforme a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, tal como se les ha prometido en mesas de diálogo previas.
Cabe recordar que los exobreros han realizado diversas manifestaciones tanto en Monclova como en otras ciudades del país, sin que hasta el momento exista una respuesta concreta que garantice el cumplimiento de sus derechos laborales ni claridad en el futuro de la empresa.