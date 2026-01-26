Extrabajadores de AHMSA instalan plantón en Palacio Nacional para exigir pago de adeudos

CDMX.- Un grupo de aproximadamente 40 exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) instaló un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir el pago de finiquitos, salarios caídos y una solución de fondo a la crisis que enfrenta la empresa acerera, mediante la instalación de un plantón frente a Palacio Nacional.

El grupo de manifestantes busca la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la falta de avances en el proceso de venta de AHMSA y el incumplimiento en los pagos a miles de trabajadores que permanecen sin ingresos desde hace tres años.

