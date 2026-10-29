En Monclova alistan panteones y amplían horarios por Día de Muertos

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    En Monclova alistan panteones y amplían horarios por Día de Muertos
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó un recorrido por los panteones municipales para supervisar las labores de limpieza y mantenimiento. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal supervisó las labores de limpieza y mantenimiento en los cementerios Sagrado Corazón y Guadalupe; el 2 de noviembre extenderán el servicio hasta la noche

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó los trabajos de limpieza, mantenimiento y coordinación preventiva en los panteones municipales Sagrado Corazón y Guadalupe, con el fin de recibir a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante la celebración del Día de Muertos.

Durante el recorrido, el edil estuvo acompañado por personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Primarios de Monclova, dependencias que coordinan las acciones para los días de mayor afluencia.

Estudiantes de Frontera celebran sus tradiciones con desfile de Catrinas y Catrines

“Estamos trabajando para que las familias de Monclova puedan visitar a sus seres queridos en espacios limpios, ordenados y seguros. Queremos que encuentren buenas condiciones y reciban una atención adecuada. Por eso nos estamos preparando con anticipación”, expresó Villarreal.

AMPLÍAN HORARIOS EL 2 DE NOVIEMBRE

Como parte de las acciones, las brigadas de Servicios Primarios realizaron el retiro de basura y el mantenimiento de las áreas comunes. Asimismo, se revisaron los aspectos operativos para facilitar la organización y atención de los visitantes.

$!Como parte de los preparativos, el personal municipal dio mantenimiento al alumbrado público en los alrededores de los cementerios.
Como parte de los preparativos, el personal municipal dio mantenimiento al alumbrado público en los alrededores de los cementerios. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que los dos panteones tendrán los siguientes horarios de acceso:

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: De 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, en ambos cementerios.

Lunes 2 de noviembre: El panteón Sagrado Corazón abrirá de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que el panteón Guadalupe extenderá su horario hasta las 10:00 de la noche.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Panteones
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Calaveras 2026
true

Se jodió México cuando AMLO llegó al poder
29 de octubre: Se recuerda a las almas de los ahogados, con ofrendas cerca del agua o con elementos azules.

Día de Muertos 2026: El 29 de octubre se le pone la ofrenda a las almas que fallecieron cerca del agua
La mezcla de fiestas, sustos, bromas y caramelos dista mucho de los antiguos orígenes de Halloween.

Halloween... ¿Qué significa y cuál es su misterioso origen?
true

Un siglo de brujas en el cine mexicano e internacional
Syntek reveló durante una entrevista con Mariano Osorio que se separó de su esposa, Karen Coronado.

Aleks Syntek se separa de su esposa... ‘Yo le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa’
Stephanie Vaquer permanece alejada de la programación de WWE por una enfermedad, justo cuando buscaba convertirse nuevamente en retadora al Campeonato Mundial Femenino de Liv Morgan.

¿Qué pasó con Stephanie Vaquer? La luchadora chilena desaparece de WWE y revelan motivo de su ausencia
La Jauría llega al cierre de la fase regular con tres triunfos y tres derrotas, y enfrentará a un rival al que ya superó durante esta temporada.

Lobos UAdeC visita a Indios UACJ en su último juego de temporada regular