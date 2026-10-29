En Monclova alistan panteones y amplían horarios por Día de Muertos

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó los trabajos de limpieza, mantenimiento y coordinación preventiva en los panteones municipales Sagrado Corazón y Guadalupe, con el fin de recibir a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante la celebración del Día de Muertos. Durante el recorrido, el edil estuvo acompañado por personal de Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Primarios de Monclova, dependencias que coordinan las acciones para los días de mayor afluencia.

“Estamos trabajando para que las familias de Monclova puedan visitar a sus seres queridos en espacios limpios, ordenados y seguros. Queremos que encuentren buenas condiciones y reciban una atención adecuada. Por eso nos estamos preparando con anticipación”, expresó Villarreal. AMPLÍAN HORARIOS EL 2 DE NOVIEMBRE Como parte de las acciones, las brigadas de Servicios Primarios realizaron el retiro de basura y el mantenimiento de las áreas comunes. Asimismo, se revisaron los aspectos operativos para facilitar la organización y atención de los visitantes.

El Gobierno Municipal informó que los dos panteones tendrán los siguientes horarios de acceso: Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: De 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, en ambos cementerios. Lunes 2 de noviembre: El panteón Sagrado Corazón abrirá de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que el panteón Guadalupe extenderá su horario hasta las 10:00 de la noche.