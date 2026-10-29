Estudiantes de Frontera celebran sus tradiciones con desfile de Catrinas y Catrines

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Estudiantes de Frontera celebran sus tradiciones con desfile de Catrinas y Catrines
    Estudiantes del Colegio Hispanoamericano lucieron coloridos atuendos durante el desfile de Catrinas y Catrines en Frontera. LIDIET MEXICANO

Estudiantes del Colegio Hispanoamericano participaron en el desfile de Catrinas y Catrines, donde la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas

FRONTERA, COAH.- Con coloridos atuendos, creatividad y un profundo significado cultural, estudiantes del Colegio Hispanoamericano protagonizaron el desfile de Catrinas y Catrines, una actividad que busca mantener vivas las tradiciones mexicanas y recordar a los seres queridos que se adelantaron en el camino.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acudió como invitada especial al evento, donde reconoció el talento y la dedicación de las y los alumnos que dieron vida a estos personajes representativos del Día de Muertos, una de las celebraciones más arraigadas en la cultura mexicana.

Alistan a empresas de Coahuila para reducir jornada laboral sin afectar salarios

Durante su visita, la edil destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan, valoren y mantengan vivas estas costumbres, que además de formar parte de la identidad nacional, permiten honrar la memoria de quienes ya no están.

“Me da tanto gusto ver el rescatar nuestras tradiciones mexicanas; porque yo siempre lo dije, rescataremos el Día de Muertos, viviremos lo que es la tradición de México y celebraremos y honraremos a nuestros seres queridos que se nos han adelantado”, expresó.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció la creatividad de los alumnos y llamó a mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció la creatividad de los alumnos y llamó a mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

Acompañada por el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino; el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez, y el director del plantel, Cleofas Carlos Moreno, la alcaldesa presenció la participación de los estudiantes, quienes destacaron por sus caracterizaciones y el esmero puesto en cada uno de sus atuendos.

Sara Irma Pérez también reconoció el trabajo de los directivos, maestros y padres de familia, al señalar que la formación de niñas, niños y jóvenes requiere del esfuerzo conjunto entre el hogar y las instituciones educativas, especialmente cuando se trata de transmitir valores y preservar las costumbres que dan identidad a las familias mexicanas.

En su mensaje a los estudiantes, los animó a continuar preparándose, luchar por sus objetivos y confiar en su capacidad para alcanzar grandes metas, al recordarles que tienen un papel importante en el presente y el futuro de la sociedad.

“Ustedes son nuestro presente, pero también nuestro futuro; sueñen en grande y trabajen mucho para conseguir esos sueños”, manifestó.

$!Autoridades educativas y municipales acompañaron a la comunidad escolar en una actividad dedicada a honrar la memoria de los seres queridos y preservar la identidad mexicana.
Autoridades educativas y municipales acompañaron a la comunidad escolar en una actividad dedicada a honrar la memoria de los seres queridos y preservar la identidad mexicana. LIDIET MEXICANO

El desfile se convirtió en una oportunidad para que la comunidad escolar compartiera con orgullo una de las tradiciones más representativas de México, en la que el recuerdo de los seres queridos se transforma en una celebración llena de color, significado y cariño.

Con este tipo de actividades, Frontera busca que el Día de Muertos siga pasando de generación en generación y que las nuevas generaciones aprendan a valorar las costumbres que forman parte de la historia y la identidad de las familias mexicanas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traidor a la patria

Traidor a la patria
true

POLITICÓN: Protesta del Tec Saltillo pone nerviosas a las autoridades de la UAdeC

true

Taddei y las sirenas: ¿atarse o naufragar?

El bloqueo estudiantil continúa sobre el bulevar Venustiano Carranza, mientras la institución busca alcanzar acuerdos con los manifestantes.

TecNM Saltillo entrega respuesta al pliego petitorio, pero sigue sin acuerdos para liberar V. Carranza

El viernes 30 de octubre se destinará a las actividades del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los alumnos.

Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso
Con salida a las 7:45 horas en la colonia Libertad, la carrera ofrecerá premios de hasta 4 mil pesos y categorías infantiles.

Invitan a la Carrera Cristo Rey 5K y 8K en Saltillo; conoce cómo inscribirte
Cranes lift wrecked train carriages as rescuers search for victims following a collision between two trains in Urda, Spain, Thursday, Oct. 29, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Testigos relatan el dramático choque de trenes en España que mató al menos a 68 personas
El bloque de Netanyahu, que también incluye a Judaísmo Unido de la Torá (293.990, 5,59%), Otzma Yehudit (292.985, 5,58%), Shas (277.689, 5,28%) y Sionismo Religioso-Zehut (250.996, 4,78%), obtuvo 2.200.822 votos, o el 41,88%.

El bloque de Netanyahu mantiene la ventaja sobre la oposición en las elecciones israelíes mientras continúa el recuento de votos