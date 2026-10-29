Estudiantes de Frontera celebran sus tradiciones con desfile de Catrinas y Catrines

FRONTERA, COAH.- Con coloridos atuendos, creatividad y un profundo significado cultural, estudiantes del Colegio Hispanoamericano protagonizaron el desfile de Catrinas y Catrines, una actividad que busca mantener vivas las tradiciones mexicanas y recordar a los seres queridos que se adelantaron en el camino. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acudió como invitada especial al evento, donde reconoció el talento y la dedicación de las y los alumnos que dieron vida a estos personajes representativos del Día de Muertos, una de las celebraciones más arraigadas en la cultura mexicana.

Durante su visita, la edil destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan, valoren y mantengan vivas estas costumbres, que además de formar parte de la identidad nacional, permiten honrar la memoria de quienes ya no están. “Me da tanto gusto ver el rescatar nuestras tradiciones mexicanas; porque yo siempre lo dije, rescataremos el Día de Muertos, viviremos lo que es la tradición de México y celebraremos y honraremos a nuestros seres queridos que se nos han adelantado”, expresó.

Acompañada por el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino; el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez, y el director del plantel, Cleofas Carlos Moreno, la alcaldesa presenció la participación de los estudiantes, quienes destacaron por sus caracterizaciones y el esmero puesto en cada uno de sus atuendos. Sara Irma Pérez también reconoció el trabajo de los directivos, maestros y padres de familia, al señalar que la formación de niñas, niños y jóvenes requiere del esfuerzo conjunto entre el hogar y las instituciones educativas, especialmente cuando se trata de transmitir valores y preservar las costumbres que dan identidad a las familias mexicanas. En su mensaje a los estudiantes, los animó a continuar preparándose, luchar por sus objetivos y confiar en su capacidad para alcanzar grandes metas, al recordarles que tienen un papel importante en el presente y el futuro de la sociedad. “Ustedes son nuestro presente, pero también nuestro futuro; sueñen en grande y trabajen mucho para conseguir esos sueños”, manifestó.

El desfile se convirtió en una oportunidad para que la comunidad escolar compartiera con orgullo una de las tradiciones más representativas de México, en la que el recuerdo de los seres queridos se transforma en una celebración llena de color, significado y cariño. Con este tipo de actividades, Frontera busca que el Día de Muertos siga pasando de generación en generación y que las nuevas generaciones aprendan a valorar las costumbres que forman parte de la historia y la identidad de las familias mexicanas.