En Monclova, detienen a 10 por robos y clausuran negocio de reciclaje

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    En Monclova, detienen a 10 por robos y clausuran negocio de reciclaje
    Corporaciones de los tres órdenes de gobierno participaron en el operativo realizado en distintos puntos de Monclova. REDES SOCIALES

El operativo derivó de denuncias por robos en tres colonias; investigan un establecimiento por presunta receptación dolosa

MONCLOVA, COAH.- Diez personas fueron detenidas durante un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, derivado de investigaciones por robos denunciados en las colonias Hipódromo, 21 de Marzo y Campanario en Monclova. Además, fue cateado y clausurado un negocio dedicado a la compra de materiales reciclables por su presunta relación con el delito de receptación dolosa.

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, las investigaciones comenzaron tras diversas denuncias ciudadanas por delitos patrimoniales. Como resultado de las indagatorias, las personas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

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Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado con el alias de “El Güero Garanzuay”, quien también quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Como parte del operativo, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un establecimiento dedicado a la compra de materiales reciclables, donde se investiga la posible adquisición de objetos con reporte de robo.

Durante la diligencia, personal del Departamento de Ecología realizó las verificaciones correspondientes y colocó sellos de clausura en el inmueble, en coordinación con las corporaciones participantes.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Municipal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y personal del Departamento de Ecología. El Gobierno Municipal señaló que este tipo de acciones continuarán como parte de la estrategia para combatir los delitos patrimoniales y reforzar la seguridad en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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