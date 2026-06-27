En Monclova, detienen a 10 por robos y clausuran negocio de reciclaje

De acuerdo con información del Gobierno Municipal, las investigaciones comenzaron tras diversas denuncias ciudadanas por delitos patrimoniales. Como resultado de las indagatorias, las personas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

MONCLOVA, COAH.- Diez personas fueron detenidas durante un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, derivado de investigaciones por robos denunciados en las colonias Hipódromo, 21 de Marzo y Campanario en Monclova . Además, fue cateado y clausurado un negocio dedicado a la compra de materiales reciclables por su presunta relación con el delito de receptación dolosa.

Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado con el alias de “El Güero Garanzuay”, quien también quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Como parte del operativo, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un establecimiento dedicado a la compra de materiales reciclables, donde se investiga la posible adquisición de objetos con reporte de robo.

Durante la diligencia, personal del Departamento de Ecología realizó las verificaciones correspondientes y colocó sellos de clausura en el inmueble, en coordinación con las corporaciones participantes.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Municipal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y personal del Departamento de Ecología. El Gobierno Municipal señaló que este tipo de acciones continuarán como parte de la estrategia para combatir los delitos patrimoniales y reforzar la seguridad en la ciudad.