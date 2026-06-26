Impulsan en Monclova formación para la industria de semiconductores

MONCLOVA, COAH.- El municipio de Monclova fortalece su apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico con la puesta en marcha del nuevo Laboratorio de Diseño de Semiconductores del Instituto Tecnológico Superior de Monclova, infraestructura que busca preparar a las nuevas generaciones para responder a las exigencias de una de las industrias con mayor crecimiento a nivel mundial. Durante un recorrido por las instalaciones, el alcalde Carlos Villarreal destacó que este proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, cuya inversión superior a los 4 millones de pesos permitió consolidar un espacio especializado para la formación de talento altamente calificado.

Acompañado por el director del plantel, Darío Chaplin, el Edil subrayó que fortalecer la educación tecnológica representa una estrategia fundamental para incrementar la competitividad de la región y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional para las y los estudiantes. APUESTAN POR EL TALENTO ESPECIALIZADO El nuevo laboratorio permitirá que los alumnos desarrollen conocimientos y habilidades en el diseño de semiconductores, un campo estratégico para la industria de alta tecnología y pieza clave en sectores como el automotriz, la manufactura avanzada, las telecomunicaciones y la electrónica.

Carlos Villarreal afirmó que la preparación de capital humano especializado contribuirá a consolidar a Monclova como un destino atractivo para la llegada de nuevas inversiones vinculadas con industrias de innovación. “Este nuevo laboratorio representa una oportunidad para que nuestras y nuestros jóvenes desarrollen habilidades altamente especializadas y estén mejor preparados para incorporarse a una de las industrias con mayor crecimiento a nivel mundial. Seguiremos trabajando para fortalecer a nuestras instituciones educativas y generar más oportunidades para el talento de Monclova”, expresó.

FORTALECEN VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado, las instituciones de educación Superior y la iniciativa privada para consolidar una oferta educativa alineada con las necesidades del mercado laboral. La administración municipal señaló que este tipo de infraestructura fortalece la innovación, impulsa el desarrollo tecnológico y contribuye a formar profesionistas con mayores oportunidades de incorporarse a sectores estratégicos, favoreciendo además el crecimiento económico y la atracción de nuevas empresas para la región.

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