En Monclova, omisión de cuidados concentra 80% de los casos atendidos por Pronnif

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    En Monclova, omisión de cuidados concentra 80% de los casos atendidos por Pronnif
    Martha Herrera señaló que la omisión de cuidados sigue siendo la principal problemática que atiende Pronnif en la Región Centro. LIDIET MEXICANO

La dependencia detecta con mayor frecuencia situaciones relacionadas con adicciones de los padres, menores sin supervisión y accidentes en el hogar

MONCLOVA, COAH.- La omisión de cuidados se mantiene como la principal problemática que enfrenta la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), al representar el 80 por ciento de los casos que atiende la dependencia, informó la titular en Monclova, Martha Herrera.

La funcionaria explicó que entre las situaciones más frecuentes se encuentran accidentes en el hogar, madres adolescentes y menores que no cuentan con registro de nacimiento. Agregó que, aunque con el cierre del ciclo escolar disminuyeron los reportes provenientes de los planteles educativos, los casos de omisión de cuidados continúan presentándose de manera constante.

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Herrera señaló que la mayor incidencia se concentra en sectores del oriente y sur de la ciudad, donde es común detectar a menores que permanecen solos o jugando en la vía pública durante la noche, en condiciones que ponen en riesgo su integridad.

Asimismo, indicó que una de las principales causas de esta problemática es el consumo de drogas y alcohol por parte de los padres, quienes en muchos casos no se encuentran en condiciones de hacerse responsables del cuidado de sus hijos.

Explicó que, aunque el abandono de menores está tipificado como delito, la prioridad de Pronnif es garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, privilegiando su permanencia en un entorno familiar mediante redes de apoyo. Cuando esto no es posible, se inician los procedimientos legales correspondientes para restituir sus derechos.

La titular de la dependencia reconoció que, en los casos donde las adicciones son severas, resulta complicado localizar a los padres, ya que algunos terminan en situación de calle o presentan un deterioro que les impide responder por sus hijos.

No obstante, destacó que también existen historias de recuperación. Señaló que, con el respaldo de la familia, programas de rehabilitación y atención psicológica, varios padres han logrado superar sus adicciones y reintegrarse a la vida familiar, recuperando la convivencia con sus hijos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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