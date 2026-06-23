Ventas en las pulgas de Monclova van ‘de menos a menos’; crisis deja fuera a 600 comerciantes

El presidente de la Unión de Comerciantes Ambulantes, Rogelio Iracheta Martínez, reconoció que la situación es cada vez más complicada y aseguró que las ventas “van de menos a menos”, sin que hasta el momento exista una recuperación.

MONCLOVA, COAH.- Durante los meses transcurridos de 2026, alrededor de 600 comerciantes dejaron de formar parte del padrón de la Unión de Comerciantes Ambulantes (UCA) de Monclova , debido a las bajas ventas que desde hace años afectan a quienes dependen de las pulgas para llevar el sustento a sus hogares.

“Quisiéramos decir que las ventas han mejorado, pero la realidad es otra. Cada día están más bajas y eso se refleja en todas las pulgas. Hay muchos espacios vacíos porque varios comerciantes ya no pueden costear venir a vender”, comentó.

Explicó que la falta de empleo y la crisis económica derivada del cierre de operaciones de AHMSA siguen afectando el poder adquisitivo de las familias.

“No hay dinero circulando. Viene gente de otras ciudades y nos dice que Monclova está caro y, además, no hay trabajo. Todo eso termina afectando las compras”, señaló.

Ante este panorama, muchos comerciantes sobreviven gracias a préstamos o tandas para poder surtir mercancía. Incluso han reducido gastos personales y modificado la forma de abastecerse para ahorrar costos.

“Antes rentaban camiones completos para ir a surtirse a Monterrey o a la Ciudad de México. Ahora aprovechan cuando algún familiar va para traer mercancía y gastar menos”, explicó.

Iracheta informó que el padrón de comerciantes ha sufrido una importante reducción. De aproximadamente mil 600 vendedores registrados, actualmente permanecen entre mil y mil 100.

“Este año, alrededor de 600 comerciantes dejaron de registrarse porque ya no les resulta rentable trabajar en las pulgas. Muchos de los que seguimos tenemos décadas dedicándonos a esto, pero ahora ya no podemos asistir todos los días porque ni siquiera sale para la gasolina”, indicó.

Destacó que uno de los pocos apoyos que han recibido es que el Gobierno Municipal de Monclova no ha incrementado el cobro por derecho de piso, lo que representa un alivio para el sector.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe apoyando al comercio local.

“Que se den la vuelta por las pulgas. Seguimos ofreciendo precios bajos y mercancía de buena calidad, mucha de ella proveniente de Estados Unidos. Necesitamos que la gente nos apoye para poder seguir trabajando”, concluyó.