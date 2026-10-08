Encuentran sin vida a Abel Bernardo en San Buenaventura, Coahuila; hay un detenido

A través de redes sociales, sus familiares dieron a conocer la lamentable noticia y agradecieron a las autoridades, medios de comunicación, amistades y a todas las personas que apoyaron compartiendo su desaparición y colaboraron en su búsqueda.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La familia de Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años, confirmó que el joven fue localizado sin vida, luego de permanecer desaparecido desde el pasado 5 de octubre, cuando salió de su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera .

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que por estos hechos ya hay una persona detenida y señaló que Abel Bernardo y el presunto responsable tenían un vínculo personal.

El joven fue localizado sin vida en el municipio de San Buenaventura, hasta donde se extendieron las acciones de búsqueda tras su desaparición.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares durante la búsqueda, Abel había salido de su domicilio por un breve momento y dejó sus pertenencias en casa, sin que desde entonces se tuviera conocimiento de su paradero.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte y determinar la responsabilidad de la persona detenida.

Abel Bernardo era de complexión robusta, medía aproximadamente 1.94 metros y pesaba alrededor de 100 kilos. Tenía tez aperlada, ojos café y cabello corto de color negro.

Al momento de su desaparición vestía una playera de resaque tipo basquetbolista, short negro y sandalias.