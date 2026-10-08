Pide postor de AHMSA 90 días más sin dar garantía para ‘verificar’ situación de acerera

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    Pide postor de AHMSA 90 días más sin dar garantía para ‘verificar’ situación de acerera
    El empresario dijo que mantiene firma su oferta, aunque no ha exhibido la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares requerida. ESPECIAL
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Solicita José Arturo Domínguez Arteaga plazo para revisar activos, conciliación de inventario y certeza patrimonial antes del cierre de la empresa

El empresario que ofreció pagar mil 400 millones de dólares para quedarse con Altos Hornos de México (AHMSA), pero sin probar que tiene el dinero, ahora quiere que le den tres meses para “verificar” la situación de la acerera.

José Arturo Domínguez Arteaga, único postor calificado que presentó una oferta por AHMSA en la subasta del pasado 25 de septiembre, pidió a la jueza federal Ruth Huerta el plazo mencionado, para realizar lo que describió como “una verificación integral (física, técnica, documental, registral contable y posesoria) de activos, conciliación de inventario y certeza patrimonial previa al cierre de la operación”.

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Agregó que mantiene firme su oferta, que el plazo solicitado no es una retractación o condicionamiento, reiterando que busca reactivar a la empresa quebrada, recuperar los empleos y responder a los trabajadores.

Hasta ahora, sin embargo, Domínguez Arteaga no ha exhibido la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares que se requería para la adjudicación de AHMSA.

El 25 de septiembre, la jueza dio un plazo de diez días hábiles a los postores calificados que participaron en la subasta para exhibir dicha garantía. El plazo vence a principios de la siguiente semana.

La jueza no respondió por ahora a la petición de Domínguez, pero recordó que, en las bases de la subasta, estaba previsto que los postores podían visitar antes del evento las instalaciones y adquirir información y documentación técnica, financiera, legal, operativa, ambiental y regulatoria relevante de AHMSA y Minosa.

Por tanto, Huerta ordenó al síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera, que informe en plazo de 24 horas si, durante la etapa de preclasificación de postores, Domínguez realizó alguna de esas actividades o pidió la información mencionada. Además, requirió al síndico para que opine sobre la petición de noventa días adicionales planteada por el postor.

Domínguez Arteaga, dueño de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), ha hecho múltiples promesas desde que presentó la única oferta de compra el día de la subasta.

Pero la semana pasada, la empresa de maquinaria agrícola Natures Agrimate LLC, con sede en Arizona, acusó a Domínguez de incumplir un acuerdo la compra de AHMSA, que requería que dicho empresario aportara 600 millones de dólares a un fondo de financiamiento de 6 mil millones de dólares, lo que nunca ocurrió.

No está claro de dónde provendrían estos fondos. La dirección de Natures Agrimate es una residencia particular en Phoenix y su único oficial registrado en Sergio Rentería, quien según CIESA, tendría antecedentes penales en Arizona por fraude.

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