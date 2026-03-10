Enfrenta profesor de secundaria proceso penal por abuso contra alumna en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un docente de la Secundaria número 2 en Monclova permanece recluido mientras enfrenta un proceso penal tras ser acusado de abuso en perjuicio de una estudiante menor de edad. La víctima es una adolescente de 14 años y medio, y el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la información que ha trascendido en torno al expediente, el profesor presuntamente utilizó su posición dentro del plantel para acercarse a la menor y posteriormente llevarla con engaños a uno de los talleres de la institución educativa.

Según la denuncia presentada, el hecho habría ocurrido dentro de las instalaciones del propio centro escolar. El lugar señalado fue uno de los talleres del plantel, áreas que normalmente permanecen cerradas durante la jornada académica, lo que habría permitido que la situación ocurriera sin la presencia de otros alumnos o personal.

Tras la denuncia interpuesta por el caso, el docente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones y el proceso legal correspondiente.

El profesor ya suma aproximadamente cuatro meses recluido mientras se analizan las pruebas y declaraciones que forman parte de la carpeta de investigación.

La gravedad del caso está relacionada con la edad de la víctima, ya que se trata de una menor de 15 años. De acuerdo con la legislación vigente, cuando la persona afectada es menor de esa edad no se reconoce la figura de consentimiento legal en este tipo de situaciones, lo que agrava la situación jurídica del acusado.

Dentro del proceso judicial también se ha planteado la posibilidad de buscar una alternativa legal mediante la reparación del daño.

El abogado Miguel Ángel Reyna explicó que, de mantenerse la acusación en los términos actuales, el profesor podría enfrentar una condena de hasta 18 años de prisión. No obstante, se analiza la posibilidad de presentar una propuesta de indemnización económica dirigida a la familia de la menor.

La propuesta contempla el pago de 200 mil pesos como reparación por el daño moral causado y para cubrir tratamiento psicológico para la adolescente.

En caso de que se alcance un acuerdo dentro del proceso judicial, la pena que podría recibir el acusado podría reducirse a un periodo aproximado de entre seis y siete años de prisión.

