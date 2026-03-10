Trasladan a 120 reos de Piedras Negras a Monclova para despresurizar penal
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El traslado se realizó bajo un operativo de seguridad en el que participaron Policía Estatal, fuerzas federales y corporaciones municipales
MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila realizó el traslado de 120 personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras al penal ubicado en Monclova, como parte de las acciones para despresurizar los centros penitenciarios del estado.
De acuerdo con las autoridades estatales, el movimiento se llevó a cabo por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mantener la estabilidad, gobernabilidad y seguridad dentro de los centros de reclusión, además de prevenir posibles situaciones de riesgo.
TE PUEDE INTERESAR: Incineran más de una tonelada de droga asegurada en operativos en Coahuila
El operativo de traslado fue encabezado en materia de seguridad por la Policía Estatal y contó con el acompañamiento de la Policía de Acción y Reacción (PAR), además del apoyo y coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.
Una vez que los internos arribaron a la Región Centro, elementos de la Policía Municipal de Monclova y del Grupo de Reacción Centro se sumaron al resguardo del perímetro para reforzar la seguridad durante el ingreso al penal.
Las autoridades informaron que cada uno de los traslados fue supervisado en todo momento por personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad durante el proceso.