Trasladan a 120 reos de Piedras Negras a Monclova para despresurizar penal

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila realizó el traslado de 120 personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras al penal ubicado en Monclova, como parte de las acciones para despresurizar los centros penitenciarios del estado.

De acuerdo con las autoridades estatales, el movimiento se llevó a cabo por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mantener la estabilidad, gobernabilidad y seguridad dentro de los centros de reclusión, además de prevenir posibles situaciones de riesgo.

