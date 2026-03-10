Trasladan a 120 reos de Piedras Negras a Monclova para despresurizar penal

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 10 marzo 2026
    Trasladan a 120 reos de Piedras Negras a Monclova para despresurizar penal
    Elementos de seguridad resguardaron el traslado de personas privadas de la libertad hacia la Región Centro. LIDIET MEXICANO

El traslado se realizó bajo un operativo de seguridad en el que participaron Policía Estatal, fuerzas federales y corporaciones municipales

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila realizó el traslado de 120 personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras al penal ubicado en Monclova, como parte de las acciones para despresurizar los centros penitenciarios del estado.

De acuerdo con las autoridades estatales, el movimiento se llevó a cabo por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mantener la estabilidad, gobernabilidad y seguridad dentro de los centros de reclusión, además de prevenir posibles situaciones de riesgo.

TE PUEDE INTERESAR: Incineran más de una tonelada de droga asegurada en operativos en Coahuila

$!Personal de Derechos Humanos supervisó el traslado de los internos durante todo el proceso.
Personal de Derechos Humanos supervisó el traslado de los internos durante todo el proceso. LIDIET MEXICANO

El operativo de traslado fue encabezado en materia de seguridad por la Policía Estatal y contó con el acompañamiento de la Policía de Acción y Reacción (PAR), además del apoyo y coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

$!El movimiento forma parte de las acciones para despresurizar centros penitenciarios en Coahuila.
El movimiento forma parte de las acciones para despresurizar centros penitenciarios en Coahuila. LIDIET MEXICANO

Una vez que los internos arribaron a la Región Centro, elementos de la Policía Municipal de Monclova y del Grupo de Reacción Centro se sumaron al resguardo del perímetro para reforzar la seguridad durante el ingreso al penal.

$!El operativo de traslado contó con la participación de corporaciones estatales y fuerzas federales.
El operativo de traslado contó con la participación de corporaciones estatales y fuerzas federales. LIDIET MEXICANO

Las autoridades informaron que cada uno de los traslados fue supervisado en todo momento por personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad durante el proceso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Sistema De Justicia Penal
operativos

Localizaciones


Monclova
Piedras Negras

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
Elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención del chofer y aseguramiento de la unidad.

Aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal, en Saltillo
Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Washington, Estados Unidos.

Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos
Organizadores y patrocinadores presentaron la sexta edición de la Spider Run Saltillo durante una rueda de prensa realizada al sur de la ciudad.

Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición
El rastro digital del peligro: la delgada línea entre la privacidad del usuario y la responsabilidad de las empresas de IA ante posibles amenazas.

¿Qué hacer si un usuario planea un acto violento con la ayuda de chatbots?
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles