Muere mujer por rickettsia en Monclova; suman tres casos en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Un nuevo fallecimiento relacionado con rickettsia fue confirmado en la región Centro de Coahuila. Se trata de una mujer originaria del municipio de Frontera que murió mientras recibía atención médica en el Hospital General “Amparo Pape de Benavides”, ubicado en Monclova.

Con este caso, la entidad acumula tres muertes provocadas por esta enfermedad en lo que va del año, de acuerdo con datos dados a conocer por la Secretaría de Salud estatal.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, informó que los primeros casos mortales del 2026 se presentaron en la región Sureste, donde dos menores de edad perdieron la vida tras presentar complicaciones asociadas a la enfermedad.

Las víctimas fueron dos hermanos, de 16 y 12 años, residentes del municipio de Ramos Arizpe. Ambos fallecieron durante los primeros días de febrero luego de que su estado de salud se agravara.

El tercer fallecimiento corresponde a una mujer de Frontera, quien murió a mediados del mismo mes tras enfrentar complicaciones relacionadas con la rickettsia.

Según la información que se dio a conocer, durante las primeras valoraciones médicas el caso no fue identificado de inmediato como rickettsia, ya que inicialmente se manejaron otros diagnósticos. Entre las enfermedades consideradas en un primer momento estuvieron influenza, dengue e incluso Covid.

Posteriormente se confirmó que el padecimiento estaba relacionado con esta infección, lo que derivó en la aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes para evitar posibles nuevos contagios.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, indicó que tras detectarse el caso se activaron acciones de vigilancia epidemiológica en la zona donde residía la paciente.

Estas medidas buscan identificar posibles factores de riesgo y controlar cualquier foco que pudiera favorecer la propagación de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias también reiteraron recomendaciones dirigidas a la población, especialmente ante el incremento de las temperaturas, periodo en el que suele aumentar la presencia de garrapatas, consideradas uno de los principales vectores de transmisión de la rickettsia.

Entre las medidas preventivas se encuentran mantener las viviendas en condiciones de limpieza, evitar que animales callejeros permanezcan dentro de los domicilios y cuidar adecuadamente a las mascotas.

Asimismo, se pidió a los propietarios de perros y otros animales domésticos mantenerlos desparasitados y revisar de manera frecuente su piel para detectar la presencia de garrapatas, con el objetivo de disminuir riesgos y prevenir nuevos casos de esta enfermedad en la región.

(Con información de La Voz)