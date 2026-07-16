Espera FGE entrega de Ramiro “N” desde EU para iniciar proceso por feminicidio en Monclova

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la FGE en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, el imputado continúa bajo resguardo de las autoridades estadounidenses, por lo que será hasta que concluyan los procedimientos administrativos en ese país cuando pueda concretarse su entrega a México.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) permanece a la espera de que concluyan los trámites legales en Estados Unidos para que Ramiro “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Silvia Aracely, sea entregado a las autoridades mexicanas y enfrente el proceso penal correspondiente en Coahuila .

Según explicó el funcionario, una vez que Ramiro “N” sea puesto a disposición de las autoridades mexicanas, la Fiscalía cumplimentará la orden de aprehensión girada por un juez y posteriormente será presentado ante la autoridad judicial para iniciar formalmente el proceso penal en Monclova.

Lazo Chapa indicó que, por el momento, no existe una fecha estimada para el traslado, ya que los tiempos dependen exclusivamente de las autoridades estadounidenses y de los procedimientos que deban agotarse antes de la entrega.

MANTIENEN CONTACTO CON LA FAMILIA

De acuerdo con el delegado regional, la Fiscalía también mantiene comunicación con los familiares de Silvia Aracely para informarles sobre el avance de la carpeta de investigación y los aspectos jurídicos relacionados con el caso.

Asimismo, recordó que el delito de feminicidio contempla una pena de hasta 70 años de prisión, en caso de que el imputado sea declarado culpable por la autoridad judicial.