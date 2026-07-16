Espera FGE entrega de Ramiro “N” desde EU para iniciar proceso por feminicidio en Monclova

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    Espera FGE entrega de Ramiro “N” desde EU para iniciar proceso por feminicidio en Monclova
    Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la Región Centro, informó que la entrega de Ramiro “N” depende de que concluyan los trámites legales en Estados Unidos. ARCHIVO

Según informó la Fiscalía Región Centro, el presunto responsable permanece bajo resguardo de autoridades estadounidenses mientras concluyen los trámites para su entrega a México

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) permanece a la espera de que concluyan los trámites legales en Estados Unidos para que Ramiro “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Silvia Aracely, sea entregado a las autoridades mexicanas y enfrente el proceso penal correspondiente en Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la FGE en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, el imputado continúa bajo resguardo de las autoridades estadounidenses, por lo que será hasta que concluyan los procedimientos administrativos en ese país cuando pueda concretarse su entrega a México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-hay-cero-tolerancia-contra-la-delincuencia-manolo-jimenez-KC22203548

Según explicó el funcionario, una vez que Ramiro “N” sea puesto a disposición de las autoridades mexicanas, la Fiscalía cumplimentará la orden de aprehensión girada por un juez y posteriormente será presentado ante la autoridad judicial para iniciar formalmente el proceso penal en Monclova.

Lazo Chapa indicó que, por el momento, no existe una fecha estimada para el traslado, ya que los tiempos dependen exclusivamente de las autoridades estadounidenses y de los procedimientos que deban agotarse antes de la entrega.

MANTIENEN CONTACTO CON LA FAMILIA

De acuerdo con el delegado regional, la Fiscalía también mantiene comunicación con los familiares de Silvia Aracely para informarles sobre el avance de la carpeta de investigación y los aspectos jurídicos relacionados con el caso.

Asimismo, recordó que el delito de feminicidio contempla una pena de hasta 70 años de prisión, en caso de que el imputado sea declarado culpable por la autoridad judicial.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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