En Coahuila hay cero tolerancia contra la delincuencia: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    En Coahuila hay cero tolerancia contra la delincuencia: Manolo Jiménez
    La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad evaluó los indicadores y definió nuevas acciones para fortalecer la estrategia en Coahuila. CORTESÍA

Autoridades acuerdan reforzar operativos, vigilancia carretera y acciones conjuntas durante el próximo periodo vacacional

La estrategia de seguridad de Coahuila fue evaluada este martes durante la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los principales indicadores en materia de seguridad, migración y Estado de Derecho, además de definir nuevas acciones para mantener las condiciones de estabilidad en la entidad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, así como de la participación de los poderes del Estado, la sociedad civil y la iniciativa privada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/gobierno-de-coahuila-y-municipio-alistan-modernizacion-integral-del-transporte-en-torreon-EG22178628

“Nos seguimos consolidando como el Estado más seguro de México. Aquí trabajamos con voluntad y coordinación para blindar Coahuila. Aquí enfrentamos a los delincuentes con toda contundencia y cero tolerancia. Aquí seguiremos trabajando en equipo por la seguridad y la paz de nuestras familias”, puntualizó el Gobernador.

REFUERZAN OPERATIVOS Y VIGILANCIA

Durante la sesión, el Mandatario estatal reiteró el compromiso de Coahuila con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la entidad mantiene altos niveles de cumplimiento en los objetivos establecidos y que los indicadores respaldan el desempeño de las corporaciones.

Jiménez Salinas sostuvo que la coordinación institucional, la planeación y la aplicación de la ley han permitido fortalecer la seguridad en el estado, además de mantener una política de cero tolerancia frente a la delincuencia.

$!Autoridades estatales y federales acordaron reforzar los operativos, la vigilancia en carreteras y la presencia de corporaciones durante el próximo periodo vacacional.
Autoridades estatales y federales acordaron reforzar los operativos, la vigilancia en carreteras y la presencia de corporaciones durante el próximo periodo vacacional. CORTESÍA

En la reunión también se informó que los casos de feminicidio registrados recientemente en la entidad se encuentran esclarecidos en su etapa de investigación, con los presuntos responsables plenamente identificados y uno de ellos ya detenido. Las autoridades indicaron que en los próximos días se darán a conocer mayores avances sobre estos procesos.

Asimismo, se confirmó que el cuartel militar de La Linda ya opera de manera permanente y ha comenzado a generar resultados en la vigilancia de esa región del estado. Su inauguración oficial está prevista para las próximas semanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/alumna-de-coahuila-conquista-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2026-AC22202121

ANALIZAN CASOS Y MANTIENEN BLINDAJE

Como parte de los trabajos de coordinación, las autoridades revisaron el proceso legal que enfrenta la exalcaldesa de Múzquiz, actualmente recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo y con diversas carpetas de investigación abiertas, con el propósito de mantener informadas a las corporaciones estatales y federales que participan en las tareas de seguridad.

El Gobernador pidió mantener los filtros de revisión y los operativos conjuntos que se realizan en distintos puntos del estado, además de reforzar la presencia policial y militar en carreteras y destinos turísticos con motivo del próximo periodo vacacional.

Durante la sesión, los integrantes de la Mesa de Coordinación también reconocieron los resultados obtenidos por Coahuila en la Encuesta Nacional de Bienestar del INEGI, en la que la entidad se ubicó como la mejor evaluada del país para vivir.

Jiménez Salinas señaló que ese reconocimiento refleja el trabajo conjunto realizado por las instituciones que integran la estrategia estatal de seguridad y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones para preservar la paz y el orden en todo el territorio coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Seguridad

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Asesino de paisanos

Asesino de paisanos
true

Los mexicanos estamos ‘satisfechos’ con la vida
true

POLITICÓN: De Múzquiz a Palacio Nacional: ¿Sheinabum buscó marcar distancia de Tania Flores y Nancy Nápoles?
Francisco Javier Mancillas González consideró que las reformas educativas federales han relegado el aprendizaje de conocimientos fundamentales.

’Sello de la Nueva Escuela Mexicana es la ideología y no el aprendizaje’: Unión Nacional de Padres de Familia Coahuila
Extrabajadores mantienen bloqueados los accesos de AHMSA y han reiterado que no permitirán la salida de maquinaria mientras no se cubran los finiquitos pendientes.

Monclova: jueza da ultimátum al síndico de AHMSA para entregar equipo; advierten posible tensión con extrabajadores
Oscar Colás amplió la ventaja de Saltillo con su jonrón número 11 de la temporada ante los Dorados.

Christian Villanueva y Oscar Colás lideran triunfo de Saraperos sobre Dorados
Los dos grupos criminales ya estaban en la lista se sanciones de la OFAC por actividades ligadas al narco.

Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas
Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026.

Recula Trump, no cobrará la tasa del 20 % a los buques que transiten por Ormuz