En Coahuila hay cero tolerancia contra la delincuencia: Manolo Jiménez

La estrategia de seguridad de Coahuila fue evaluada este martes durante la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los principales indicadores en materia de seguridad, migración y Estado de Derecho, además de definir nuevas acciones para mantener las condiciones de estabilidad en la entidad. El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, así como de la participación de los poderes del Estado, la sociedad civil y la iniciativa privada.

“Nos seguimos consolidando como el Estado más seguro de México. Aquí trabajamos con voluntad y coordinación para blindar Coahuila. Aquí enfrentamos a los delincuentes con toda contundencia y cero tolerancia. Aquí seguiremos trabajando en equipo por la seguridad y la paz de nuestras familias”, puntualizó el Gobernador. REFUERZAN OPERATIVOS Y VIGILANCIA Durante la sesión, el Mandatario estatal reiteró el compromiso de Coahuila con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la entidad mantiene altos niveles de cumplimiento en los objetivos establecidos y que los indicadores respaldan el desempeño de las corporaciones. Jiménez Salinas sostuvo que la coordinación institucional, la planeación y la aplicación de la ley han permitido fortalecer la seguridad en el estado, además de mantener una política de cero tolerancia frente a la delincuencia.

En la reunión también se informó que los casos de feminicidio registrados recientemente en la entidad se encuentran esclarecidos en su etapa de investigación, con los presuntos responsables plenamente identificados y uno de ellos ya detenido. Las autoridades indicaron que en los próximos días se darán a conocer mayores avances sobre estos procesos. Asimismo, se confirmó que el cuartel militar de La Linda ya opera de manera permanente y ha comenzado a generar resultados en la vigilancia de esa región del estado. Su inauguración oficial está prevista para las próximas semanas.

ANALIZAN CASOS Y MANTIENEN BLINDAJE Como parte de los trabajos de coordinación, las autoridades revisaron el proceso legal que enfrenta la exalcaldesa de Múzquiz, actualmente recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo y con diversas carpetas de investigación abiertas, con el propósito de mantener informadas a las corporaciones estatales y federales que participan en las tareas de seguridad. El Gobernador pidió mantener los filtros de revisión y los operativos conjuntos que se realizan en distintos puntos del estado, además de reforzar la presencia policial y militar en carreteras y destinos turísticos con motivo del próximo periodo vacacional. Durante la sesión, los integrantes de la Mesa de Coordinación también reconocieron los resultados obtenidos por Coahuila en la Encuesta Nacional de Bienestar del INEGI, en la que la entidad se ubicó como la mejor evaluada del país para vivir. Jiménez Salinas señaló que ese reconocimiento refleja el trabajo conjunto realizado por las instituciones que integran la estrategia estatal de seguridad y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones para preservar la paz y el orden en todo el territorio coahuilense.

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