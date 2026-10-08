Esperan 10 mil visitantes en festival internacional Luz y Raíces 2026 de Cuatro Ciénegas

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega presentó el programa de tres días, que reunirá agrupaciones folclóricas de Estados Unidos, Veracruz, Guerrero y Coahuila, además de artistas locales, con el propósito de fortalecer las tradiciones del Día de Muertos y atraer turismo al Pueblo Mágico.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Más de 10 mil visitantes y una derrama económica superior a dos millones de pesos esperan las autoridades municipales durante el Festival Internacional Luz y Raíces 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre con actividades culturales, gastronómicas y la tradicional Alumbrada en el Panteón San José, de Cuatro Ciénegas , Coahuila.

Las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre con una exposición de tapetes y el tradicional Concurso de Catrinas, dedicado a una de las figuras más representativas de esta celebración mexicana.

Para el sábado 31 se contempla una muestra gastronómica regional, seguida del desfile denominado “La Magia nos Une”, que recorrerá el centro histórico. Por la noche, agrupaciones nacionales e internacionales ofrecerán presentaciones de danza folclórica en la explanada de la Presidencia Municipal.

El domingo 1 de noviembre, las celebraciones se trasladarán al Panteón San José, donde se realizará una procesión y espectáculos culturales relacionados con las tradiciones funerarias de distintas regiones del país.

La jornada concluirá con la Alumbrada, ceremonia que reúne a familias para recordar a sus seres queridos mediante la iluminación de sus sepulturas, una costumbre que forma parte de la identidad cultural de Cuatro Ciénegas.

Leija Vega destacó que el encuentro también permitirá abrir espacios a artistas y productores, además de beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.