Esperan 10 mil visitantes en festival internacional Luz y Raíces 2026 de Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Esperan 10 mil visitantes en festival internacional Luz y Raíces 2026 de Cuatro Ciénegas
    La tradicional Alumbrada del Panteón San José será uno de los principales atractivos del festival internacional de Cuatro Ciénegas, que recibirá agrupaciones folclóricas nacionales y estadounidenses. CORTESÍA

Agrupaciones folclóricas de Estados Unidos, Veracruz, Guerrero y Coahuila participarán en el programa cultural del Pueblo Mágico

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Más de 10 mil visitantes y una derrama económica superior a dos millones de pesos esperan las autoridades municipales durante el Festival Internacional Luz y Raíces 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre con actividades culturales, gastronómicas y la tradicional Alumbrada en el Panteón San José, de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega presentó el programa de tres días, que reunirá agrupaciones folclóricas de Estados Unidos, Veracruz, Guerrero y Coahuila, además de artistas locales, con el propósito de fortalecer las tradiciones del Día de Muertos y atraer turismo al Pueblo Mágico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/descartan-cinco-casos-sospechosos-de-rickettsia-dengue-y-sarampion-en-la-region-norte-de-coahuila-NP23978984

Las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre con una exposición de tapetes y el tradicional Concurso de Catrinas, dedicado a una de las figuras más representativas de esta celebración mexicana.

Para el sábado 31 se contempla una muestra gastronómica regional, seguida del desfile denominado “La Magia nos Une”, que recorrerá el centro histórico. Por la noche, agrupaciones nacionales e internacionales ofrecerán presentaciones de danza folclórica en la explanada de la Presidencia Municipal.

El domingo 1 de noviembre, las celebraciones se trasladarán al Panteón San José, donde se realizará una procesión y espectáculos culturales relacionados con las tradiciones funerarias de distintas regiones del país.

La jornada concluirá con la Alumbrada, ceremonia que reúne a familias para recordar a sus seres queridos mediante la iluminación de sus sepulturas, una costumbre que forma parte de la identidad cultural de Cuatro Ciénegas.

Leija Vega destacó que el encuentro también permitirá abrir espacios a artistas y productores, además de beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/descartan-cinco-casos-sospechosos-de-rickettsia-dengue-y-sarampion-en-la-region-norte-de-coahuila-NP23978984

En la organización participan dependencias municipales, representantes del sector turístico y el coordinador artístico Bernabé Solís de la Rosa.

Con esta celebración, Cuatro Ciénegas busca fortalecer su oferta turística mediante una festividad que combina expresiones culturales de México y Estados Unidos con las tradiciones locales de homenaje a los difuntos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Festividades
Pueblos Mágicos

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nueva ley catastral: Así, de repente

Nueva ley catastral: Así, de repente
true

Cañón de San Lorenzo: el regreso de su cascada

true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

José Ángel ‘N’ confirmó en un video publicado en TikTok la vinculación a proceso.

Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve

Maryfer Centeno analizó el comportamiento de Maribel Garza durante una entrevista televisiva.

¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno
La competencia contempla las pruebas de 5K y 10K, además de una carrera infantil de 1K para menores de 13 años.

Carrera Chuy Flores 2026: a una semana de la edición 15 en Saltillo
Agentes de policía rocían con gas pimienta a estudiantes cerca de la universidad Sciences Po mientras protestan contra la falta de recursos en las escuelas, en París, el miércoles 7 de octubre de 2026.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia
Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo.

Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado