Descartan cinco casos sospechosos de Rickettsia, Dengue y Sarampión en la región Norte de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Descartan cinco casos sospechosos de Rickettsia, Dengue y Sarampión en la región Norte de Coahuila
    Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Fueron detectados en Villa de Fuente y el ejido Piedras Negras.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la semana epidemiológica número 39, autoridades de salud descartaron cinco casos sospechosos de rickettsia y dengue, así como un posible caso de sarampión, en Piedras Negras y municipios de la región, informó el doctor Juan Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario detalló que resultaron negativos dos casos sospechosos de rickettsia detectados en la colonia Villa de Fuente y el ejido Piedras Negras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-amenaza-nina-de-10-anos-con-quitarse-la-vida-tras-negarse-a-ir-a-la-escuela-HP23976504

Asimismo, se descartaron tres posibles casos de dengue: uno en el municipio de Nava y dos más en Piedras Negras, específicamente en las colonias Acoros y Tecnológico.

A estos padecimientos se sumó un caso sospechoso de sarampión en la colonia Acoros, el cual también fue descartado luego de que el Laboratorio Estatal emitiera un resultado negativo.

PROTOCOLOS Y CERCOS SANITARIOS

Baeza Díaz señaló que, ante cada caso sospechoso, se activaron de inmediato los protocolos de contención, incluidos cercos epidemiológicos y búsquedas intencionadas en campo para detectar a personas que pudieran presentar síntomas similares.

Indicó que, hasta el momento, no se han localizado contagios secundarios relacionados con estos casos.

Pese a los resultados favorables, el titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 enfatizó que las acciones preventivas se mantienen vigentes en los distintos departamentos de la dependencia, con el objetivo de identificar oportunamente cualquier eventualidad y evitar la propagación de enfermedades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/impulsa-la-utnc-capacitacion-docente-y-uso-responsable-de-inteligencia-artificial-CN23952808

ACCIONES DE PREVENCIÓN

Como parte del refuerzo de las medidas preventivas, las brigadas de salud realizan recorridos casa por casa para identificar posibles síntomas y completar esquemas de vacunación, principalmente en menores de nueve años, como una medida prioritaria para prevenir el sarampión.

De manera paralela, el departamento de Vectores mantiene una revisión permanente de la red de ovitrampas instaladas en distintos sectores de la ciudad.

Esta vigilancia permite monitorear la presencia del mosquito transmisor del dengue y determinar de manera estratégica las labores de fumigación y control larvario en las colonias donde se detecte actividad del vector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rickettsia
Salud

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Regaño al embajador entrometido

Regaño al embajador entrometido
El Tamalero de Santos Rojo: historias de terror y leyendas de Saltillo

El Tamalero de Santos Rojo: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Lo mejor es que AHMSA regrese al gobierno: Fidel
El proyecto del Acuaférico se contempla comenzar en 2027, las obras durarían 12 meses.

Saltillo: Detallan trazo y características del Acuaférico que proponen Municipio y Agsal (Gráfico)
El gasto promedio aumentó respecto a la medición de 2024.

Coahuila, segundo estado del país que más gasta en alcohol
Gasca registró 3 horas, 26 minutos y 47 segundos en el Maratón de Irving, Texas, donde ganó el primer lugar de su categoría Máster.

De Saltillo al Maratón de Boston 2027: la historia de Ana Victoria Gasca
Henri Kagan y Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026 por sus descubrimientos sobre autocatálisis y efectos no lineales que ayudan a explicar el origen de la homoquiralidad.

Otorgan Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai, pioneros de la síntesis orgánica asimétrica
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump defiende la guerra con Irán y afirma que perder Los Ángeles o San Diego es “un pequeño precio a pagar”