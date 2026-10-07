Descartan cinco casos sospechosos de Rickettsia, Dengue y Sarampión en la región Norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la semana epidemiológica número 39, autoridades de salud descartaron cinco casos sospechosos de rickettsia y dengue, así como un posible caso de sarampión, en Piedras Negras y municipios de la región, informó el doctor Juan Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01. El funcionario detalló que resultaron negativos dos casos sospechosos de rickettsia detectados en la colonia Villa de Fuente y el ejido Piedras Negras.

Asimismo, se descartaron tres posibles casos de dengue: uno en el municipio de Nava y dos más en Piedras Negras, específicamente en las colonias Acoros y Tecnológico. A estos padecimientos se sumó un caso sospechoso de sarampión en la colonia Acoros, el cual también fue descartado luego de que el Laboratorio Estatal emitiera un resultado negativo. PROTOCOLOS Y CERCOS SANITARIOS Baeza Díaz señaló que, ante cada caso sospechoso, se activaron de inmediato los protocolos de contención, incluidos cercos epidemiológicos y búsquedas intencionadas en campo para detectar a personas que pudieran presentar síntomas similares. Indicó que, hasta el momento, no se han localizado contagios secundarios relacionados con estos casos. Pese a los resultados favorables, el titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 enfatizó que las acciones preventivas se mantienen vigentes en los distintos departamentos de la dependencia, con el objetivo de identificar oportunamente cualquier eventualidad y evitar la propagación de enfermedades.

ACCIONES DE PREVENCIÓN Como parte del refuerzo de las medidas preventivas, las brigadas de salud realizan recorridos casa por casa para identificar posibles síntomas y completar esquemas de vacunación, principalmente en menores de nueve años, como una medida prioritaria para prevenir el sarampión. De manera paralela, el departamento de Vectores mantiene una revisión permanente de la red de ovitrampas instaladas en distintos sectores de la ciudad. Esta vigilancia permite monitorear la presencia del mosquito transmisor del dengue y determinar de manera estratégica las labores de fumigación y control larvario en las colonias donde se detecte actividad del vector.