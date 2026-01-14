Ex obreros de AHMSA llevarán reclamo a la CDMX; alistan protesta en Palacio Nacional
Ante la falta de avances en el concurso mercantil y el pago de finiquitos, analizan trasladarse a la Ciudad de México para exigir atención del Gobierno Federal
MONCLOVA, COAH.- Ante la falta de avances en el concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y el incumplimiento en el pago de finiquitos, un grupo de ex trabajadores de la siderúrgica analiza trasladarse a la Ciudad de México para manifestarse y exigir atención directa del Gobierno Federal.
Julián Torres Ávalos, representante del movimiento, informó que la posibilidad de instalar un plantón frente a Palacio Nacional surge luego de meses de gestiones sin resultados ante la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República.
Explicó que esta acción ya había sido contemplada desde la marcha realizada por los obreros al salir de Monclova y Castaños rumbo a Saltillo, como parte de las movilizaciones para exigir una solución a su situación laboral.
“Esperábamos una reunión, pero no hay respuesta, solo promesas. Por eso decidimos ir nosotros mismos a México para buscar una solución”, señaló.
El grupo contempla viajar en autobús y permanecer en la capital del país hasta ser escuchado. Aunque aún no se define una fecha específica, Torres Ávalos indicó que el movimiento ya cuenta con cerca del 80 por ciento de la logística organizada, y que será en la próxima reunión de la mesa directiva cuando se determine el día del traslado.
Añadió que los ex obreros están solicitando apoyo económico para cubrir los gastos del viaje, pero advirtió que, aun sin recursos externos, están dispuestos a acudir por cuenta propia.
El líder del movimiento recordó que muchos de los trabajadores afectados entregaron entre 30 y 40 años de su vida laboral a AHMSA, por lo que consideran injusto seguir esperando una resolución que les permita recibir lo que legalmente les corresponde.
“Tenemos más de un año tocando puertas y hasta hoy no hemos sido tomados en cuenta”, concluyó.