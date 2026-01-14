Monclova: Muere Lía Fernanda a 12 días de ser atropellada por un policía; comunidad exige justicia

Monclova
/ 14 enero 2026
    Monclova: Muere Lía Fernanda a 12 días de ser atropellada por un policía; comunidad exige justicia
    El accidente ocurrió en la colonia Jardines del Aeropuerto; autoridades mantienen abierta la investigación para deslindar responsabilidades. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Menor pasó los últimos tres días en terapia intensiva, pero su estado se fue agravando hasta el desenlace fatal

MONCLOVA, COAH.- Después de tres días de aferrarse a la vida en el área de Terapia Intensiva de la Clínica 7 del IMSS, Lía Fernanda, una niña de apenas nueve años y originaria de Frontera, Coahuila, falleció, dejando a una familia rota y a una comunidad sumida en el dolor.

Lía fue atropellada la noche del viernes 2 de enero sobre la Avenida Aviación, en la colonia Jardines del Aeropuerto.

$!El accidente ocurrió en la colonia Jardines del Aeropuerto; autoridades mantienen abierta la investigación para deslindar responsabilidades.
El accidente ocurrió en la colonia Jardines del Aeropuerto; autoridades mantienen abierta la investigación para deslindar responsabilidades. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

De acuerdo con los primeros testimonios, la menor se desplazaba en una patineta cuando fue embestida por una camioneta tipo Raptor, color blanco, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra un poste del camellón central.

Gravemente herida, la niña quedó tendida sobre el pavimento hasta que paramédicos acudieron para brindarle auxilio y trasladarla de urgencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova. Ahí permaneció bajo estricta vigilancia médica, luchando por su vida, sin que su estado de salud lograra estabilizarse.

Karla Ramos Ordóñez, madre de Lía Fernanda, relató con profundo dolor que todo ocurrió de manera repentina y que su hija no tuvo oportunidad de reaccionar ante la velocidad con la que circulaba el vehículo.

Autoridades confirmaron que el conductor de la camioneta es un elemento activo de la Policía Estatal de Coahuila, quien se encontraba fuera de servicio al momento del accidente.

El oficial fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, enfrentando un proceso penal ordinario mientras continúan las investigaciones.

$!Cruce de la avenida Aviación, escenario del trágico accidente.
Cruce de la avenida Aviación, escenario del trágico accidente. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que mantiene abierta la carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades y aseguró que conforme avancen las indagatorias se dará a conocer mayor información.

$!El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.
El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La muerte de la niña ha causado una profunda conmoción entre vecinos, familiares y ciudadanos, quienes lloran la pérdida de una niña cuya vida fue truncada de manera trágica y exigen justicia para que este dolor no quede impune.

