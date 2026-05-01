Ex obreros de AHMSA marchan en el Día del Trabajo y exigen justicia

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Ex obreros de AHMSA marchan en el Día del Trabajo y exigen justicia
    Ex trabajadores de AHMSA recorren calles de Monclova con lonas para exigir solución al conflicto laboral. LIDIET MEXICANO

Alrededor de 70 extrabajadores han fallecido sin recibir pago ni resolución del conflicto laboral

MONCLOVA, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, ex obreros y pensionados de Altos Hornos de México (AHMSA) salieron a las calles de Monclova para alzar la voz. Exigieron una solución de fondo a la crisis de la empresa, que ha impactado a cientos de familias de la Región Centro.

Encabezados por Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral, los manifestantes realizaron una caminata pese a las condiciones del clima. El objetivo fue honrar la lucha histórica de la clase trabajadora y manifestar su inconformidad ante la falta de avances en el proceso legal de la siderúrgica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/tony-flores-formaliza-registro-por-el-distrito-06-de-coahuila-arropado-por-morena-pt-OI20397922

El representante del movimiento advirtió que entre los trabajadores prevalece un sentimiento de hartazgo. La incertidumbre se ha prolongado por meses y ha obligado a muchos a tomar decisiones extremas para subsistir.

Explicó que algunos empleados han tenido que vender propiedades, como terrenos o vehículos, para llevar sustento a sus hogares. En tanto, los trabajadores en activo enfrentan una situación más complicada. No cuentan con ingresos fijos debido a la inactividad de la planta.

$!Contingente de obreros y pensionados camina por el centro de la ciudad para visibilizar la crisis de la siderúrgica.
Contingente de obreros y pensionados camina por el centro de la ciudad para visibilizar la crisis de la siderúrgica. LIDIET MEXICANO

Durante la movilización también se recordó a compañeros fallecidos en medio de esta crisis. De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 70 ex trabajadores han perdido la vida sin ver una resolución del conflicto ni el pago de sus derechos laborales.

“Se habla de posibles soluciones, pero en los hechos no hay avances, y la desesperación sigue creciendo”, expresó Torres Ávalos.

Finalmente, hizo un llamado a legisladores y al Gobierno Federal para revisar y modificar las leyes laborales. Consideró que el marco actual deja en desventaja a los trabajadores ante situaciones como la que atraviesa AHMSA.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día Del Trabajo
trabajadores
protestas

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados

NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados
true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
El jengibre poco a poco se ha ido consolidando como uno de los remedios naturales más efectivos.

Jengibre: el aliado para transformar tu digestión