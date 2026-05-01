Ex obreros de AHMSA marchan en el Día del Trabajo y exigen justicia

MONCLOVA, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, ex obreros y pensionados de Altos Hornos de México (AHMSA) salieron a las calles de Monclova para alzar la voz. Exigieron una solución de fondo a la crisis de la empresa, que ha impactado a cientos de familias de la Región Centro. Encabezados por Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral, los manifestantes realizaron una caminata pese a las condiciones del clima. El objetivo fue honrar la lucha histórica de la clase trabajadora y manifestar su inconformidad ante la falta de avances en el proceso legal de la siderúrgica.

El representante del movimiento advirtió que entre los trabajadores prevalece un sentimiento de hartazgo. La incertidumbre se ha prolongado por meses y ha obligado a muchos a tomar decisiones extremas para subsistir. Explicó que algunos empleados han tenido que vender propiedades, como terrenos o vehículos, para llevar sustento a sus hogares. En tanto, los trabajadores en activo enfrentan una situación más complicada. No cuentan con ingresos fijos debido a la inactividad de la planta.

Durante la movilización también se recordó a compañeros fallecidos en medio de esta crisis. De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 70 ex trabajadores han perdido la vida sin ver una resolución del conflicto ni el pago de sus derechos laborales. “Se habla de posibles soluciones, pero en los hechos no hay avances, y la desesperación sigue creciendo”, expresó Torres Ávalos. Finalmente, hizo un llamado a legisladores y al Gobierno Federal para revisar y modificar las leyes laborales. Consideró que el marco actual deja en desventaja a los trabajadores ante situaciones como la que atraviesa AHMSA.

Publicidad