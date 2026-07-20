Exobreros evitan retiro de montacargas de 16 mdd en AHMSA; jueza decidirá si interviene la fuerza pública

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) cumplieron su advertencia y se concentraron en la Puerta 4 de la Planta 1 de la siderúrgica para impedir la salida de un montacargas propiedad de la empresa Bravo Montacargas, valuado en 16 millones de dólares. Alrededor del mediodía, representantes jurídicos de Bravo Montacargas arribaron al acceso de la acerera para llevar a cabo una diligencia que había sido anunciada días atrás por la titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles.

El abogado Liberto Bahi Navarro, representante legal de Bravo Montacargas, acudió acompañado del director jurídico de la empresa con el objetivo de recuperar el montacargas que, aseguró, pertenece a su representada y no forma parte de los bienes de AHMSA sujetos al procedimiento de quiebra. Sin embargo, cuando intentaron retirar la maquinaria, decenas de exobreros bloquearon el acceso y reiteraron que no permitirán la salida de ningún bien de la empresa hasta que concluya el proceso concursal y se garantice el pago de los adeudos laborales. Ante esta situación, el abogado dialogó con los trabajadores y les mostró la documentación con la que, dijo, se acredita la propiedad del equipo dentro del juicio concursal. “Nosotros también somos gente afectada. Traigo conmigo las constancias de todo lo que les estoy explicando, de cómo se acreditó la propiedad del montacargas dentro del juicio concursal. Entendemos perfectamente la circunstancia que viven los trabajadores; no queremos minimizar sus derechos ni su lucha, solamente pedimos que revisen la documentación para que puedan tener la certeza de que este bien no pertenece a AHMSA y podamos retirarlo de manera cordial”, expresó. Navarro explicó que Bravo Montacargas también resultó afectada por la crisis de la acerera, ya que durante varios años rentó el equipo a AHMSA y, desde entonces, no ha podido recuperarlo.

Asimismo, sostuvo que la empresa no tiene relación con las administraciones que llevaron a AHMSA a la quiebra. “Yo no tengo nada que ver con la administración pasada. Somos un afectado más. No venimos a entorpecer la venta de AHMSA ni el proceso de quiebra; al contrario, queremos que prospere porque beneficia a todos. Nuestro único interés es recuperar un bien que legalmente nos pertenece”, afirmó. Por su parte, los exobreros respondieron que mantendrán su postura de impedir la salida de cualquier maquinaria mientras no concluya el procedimiento judicial y se garanticen los derechos laborales de los miles de trabajadores afectados. Incluso señalaron que, si la empresa esperó varios años para reclamar el equipo, también puede esperar a que finalice el concurso mercantil, ya que consideran que primero debe resolverse la situación de los extrabajadores. Tras varios minutos de diálogo, las partes no lograron llegar a un acuerdo, por lo que el montacargas permaneció al interior de las instalaciones de AHMSA.

Al término de la diligencia, Liberto Bahi Navarro informó que la negativa de los exobreros será notificada a la jueza Ruth Haggi Huerta, quien determinará las acciones legales procedentes para dar cumplimiento a la resolución judicial. El representante legal agregó que será la autoridad jurisdiccional la que defina si resulta necesario solicitar el apoyo de la fuerza pública para ejecutar el retiro del montacargas, aunque reiteró que la intención de Bravo Montacargas siempre ha sido resolver el conflicto mediante el diálogo y sin generar confrontaciones con los trabajadores.

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