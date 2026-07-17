AHMSA fija fecha de entrega de montacargas y revisa padrón actualizado de trabajadores

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    AHMSA fija fecha de entrega de montacargas y revisa padrón actualizado de trabajadores
    La Sindicatura de AHMSA pidió al Juzgado verificar un listado laboral por posibles páginas faltantes y confirmó que un montacargas será entregado el 20 de julio en la Planta 1 CORTESÍA

El equipo reclamado será devuelto el 20 de julio, mientras la autoridad judicial coteja la documentación de acreedores laborales de la siderúrgica y MINOSA

La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) informó este viernes que presentó dos promociones ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles: una para notificar la entrega de un montacargas reclamado por un particular y otra para solicitar la revisión del listado actualizado de trabajadores y créditos laborales, tras detectarse la circulación de una versión aparentemente incompleta del documento.

Mediante un comunicado oficial, Víctor Manuel Aguilera Gómez, dio a conocer que ambos escritos tienen como objetivo mantener informada a la autoridad judicial sobre actuaciones relacionadas con los procedimientos concursales de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), además de brindar certeza jurídica a las personas involucradas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/exobreros-de-ahmsa-reiteran-no-saldra-nada-de-la-planta-montacargas-reclamado-por-bravo-montacargas-vale-20-mdd-JA22221998

En la primera promoción, correspondiente al expediente 19/2023 de AHMSA, se atendió el requerimiento del Juzgado respecto a la entrega material de un montacargas propiedad de la empresa Bravo Montacargas, S.A. de C.V.

La Sindicatura explicó que, debido a las dimensiones del equipo y a que su retiro requiere personal especializado y maniobras de desmonte y traslado, la entrega fue programada para el próximo 20 de julio de 2026 a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Planta 1 de AHMSA, ubicadas sobre la avenida Puerta 4, en Monclova.

En una segunda promoción, relacionada con los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA, la Sindicatura solicitó al Juzgado revisar, cotejar y certificar las constancias físicas y electrónicas del Anexo 2, presentado el pasado 9 de julio, el cual contiene el listado actualizado de trabajadores y los montos de sus créditos laborales.

La petición surgió luego de que la Sindicatura tuvo conocimiento de la difusión pública de una versión que considera aparentemente incompleta del listado, en la que no aparecen las páginas 148, 234 y 236, correspondientes a diversos rangos de folios.

Por ello, solicitó al órgano jurisdiccional verificar si dichas páginas fueron recibidas, si forman parte del expediente físico o electrónico y revisar el estado de su digitalización e incorporación al sistema. En caso de confirmar que sí obran en poder del Juzgado, pidió que sean integradas de manera inmediata al expediente electrónico.

La Sindicatura precisó que esta solicitud no busca atribuir responsabilidades a ninguna autoridad o persona, sino garantizar la integridad del expediente, aclarar el contenido de la documentación presentada y evitar incertidumbre entre los trabajadores que esperan el desarrollo del proceso concursal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-jueza-da-ultimatum-al-sindico-de-ahmsa-para-entregar-equipo-advierten-posible-tension-con-extrabajadores-FI22194089

Finalmente, señaló que con estas acciones continuará atendiendo las determinaciones emitidas por la autoridad judicial y mantendrá informadas a las partes interesadas sobre el avance de los procedimientos concursales de AHMSA y MINOSA.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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