Explosión por fuga de gas deja a pareja de adultos mayores lesionada en la Anáhuac, Monclova

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    Explosión por fuga de gas deja a pareja de adultos mayores lesionada en la Anáhuac, Monclova
    Emergencia. Bomberos derribaron el portón de la vivienda para rescatar a la pareja atrapada tras la explosión. LIDIET MEXICANO
    Explosión por fuga de gas deja a pareja de adultos mayores lesionada en la Anáhuac, Monclova
    Los adultos mayores fueron trasladados a un hospital luego de sufrir quemaduras y lesiones por el incendio. LIDIET MEXICANO
    Explosión por fuga de gas deja a pareja de adultos mayores lesionada en la Anáhuac, Monclova
    Luego de que los vecinos escucharon la explosión, se percataron de las llamas por lo que llamaron al sistema de emergencias. LIDIET MEXICANO

El incendio dañó parte de la vivienda y alcanzó un automóvil estacionado en la cochera

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte explosión registrada la noche de este lunes en una vivienda de la colonia Anáhuac, en Monclova, dejó como saldo a una pareja de adultos mayores lesionada, además de importantes daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Maxtla, en el cruce con Tezozómoc, donde vecinos reportaron haber escuchado una fuerte detonación seguida de un incendio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/refuerzan-limpieza-y-fumigacion-para-prevenir-enfermedades-en-monclova-EC20776147

Elementos de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar y encontraron parte de la vivienda envuelta en llamas.

Debido a la intensidad del siniestro, los rescatistas tuvieron que derribar el portón eléctrico para poder ingresar y auxiliar a las personas que se encontraban al interior del inmueble.

Dentro de la casa fueron localizados Graciela, de 67 años, y su esposo Juan Manuel, de 70, quienes presentaban quemaduras provocadas por la explosión y el fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer sufrió lesiones en el rostro, cabeza y pecho, mientras que su esposo también resultó afectado por la onda expansiva y las llamas.

Las primeras investigaciones apuntan a que en la vivienda existía una acumulación de gas derivada de una posible fuga. Presuntamente, la explosión ocurrió cuando la mujer intentó encender la estufa mientras preparaba alimentos.

$!El fuego alcanzó un automóvil estacionado dentro de la cochera de la vivienda.
El fuego alcanzó un automóvil estacionado dentro de la cochera de la vivienda. LIDIET MEXICANO

El estallido causó daños en distintas áreas del domicilio y alcanzó además un automóvil Toyota color azul propiedad de la pareja, el cual también resultó afectado por el fuego.

Paramédicos brindaron atención inmediata a los adultos mayores antes de trasladarlos a un hospital, donde permanecen bajo observación médica. Autoridades informaron que ambos fueron reportados como estables.

Tras varios minutos de trabajo, elementos de Bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia viviendas cercanas.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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