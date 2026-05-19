Explosión por fuga de gas deja a pareja de adultos mayores lesionada en la Anáhuac, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte explosión registrada la noche de este lunes en una vivienda de la colonia Anáhuac, en Monclova, dejó como saldo a una pareja de adultos mayores lesionada, además de importantes daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Maxtla, en el cruce con Tezozómoc, donde vecinos reportaron haber escuchado una fuerte detonación seguida de un incendio.

Elementos de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar y encontraron parte de la vivienda envuelta en llamas. Debido a la intensidad del siniestro, los rescatistas tuvieron que derribar el portón eléctrico para poder ingresar y auxiliar a las personas que se encontraban al interior del inmueble. Dentro de la casa fueron localizados Graciela, de 67 años, y su esposo Juan Manuel, de 70, quienes presentaban quemaduras provocadas por la explosión y el fuego. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer sufrió lesiones en el rostro, cabeza y pecho, mientras que su esposo también resultó afectado por la onda expansiva y las llamas. Las primeras investigaciones apuntan a que en la vivienda existía una acumulación de gas derivada de una posible fuga. Presuntamente, la explosión ocurrió cuando la mujer intentó encender la estufa mientras preparaba alimentos.

El estallido causó daños en distintas áreas del domicilio y alcanzó además un automóvil Toyota color azul propiedad de la pareja, el cual también resultó afectado por el fuego. Paramédicos brindaron atención inmediata a los adultos mayores antes de trasladarlos a un hospital, donde permanecen bajo observación médica. Autoridades informaron que ambos fueron reportados como estables. Tras varios minutos de trabajo, elementos de Bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia viviendas cercanas.

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