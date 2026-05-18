Refuerzan limpieza y fumigación para prevenir enfermedades en Monclova

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    Refuerzan limpieza y fumigación para prevenir enfermedades en Monclova
    Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza y retiro de cacharros en zonas cercanas al Río Monclova para evitar criaderos de mosquitos. LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento de Monclova intensificó las labores de limpieza, descacharrización y fumigación en distintos sectores de la ciudad para prevenir enfermedades como dengue, chikungunya y zika durante la temporada de lluvias

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y mantener una ciudad más limpia, el Ayuntamiento de Monclova reforzó durante esta semana las acciones de limpieza, descacharrización y saneamiento en distintos sectores del municipio.

A través del área de Servicios Primarios, cuadrillas municipales intensificaron labores en zonas ribereñas del Río Monclova, consideradas prioritarias durante la temporada de lluvias debido al riesgo de acumulación de agua estancada.

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Los trabajos se realizaron en colonias como Del Río, Rivera y Márgenes del Río Monclova, donde se retiraron llantas, recipientes y diversos cacharros que podrían convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Además de las labores de limpieza, el municipio también llevó a cabo jornadas de fumigación en sectores como Jardines del Valle, El Pueblo, 5 de Abril y Santa Isabel, en apoyo a las acciones preventivas implementadas por las autoridades de salud.

Estas acciones forman parte del Programa Municipal de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector. Autoridades destacaron que durante la presente semana se brindó atención a más de siete sectores de la ciudad.

Finalmente, autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener limpios patios y espacios comunes, eliminando objetos que acumulen agua y puedan convertirse en focos de reproducción de mosquitos, buscando así proteger la salud de las familias monclovenses.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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