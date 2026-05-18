Refuerzan limpieza y fumigación para prevenir enfermedades en Monclova

A través del área de Servicios Primarios, cuadrillas municipales intensificaron labores en zonas ribereñas del Río Monclova, consideradas prioritarias durante la temporada de lluvias debido al riesgo de acumulación de agua estancada.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y mantener una ciudad más limpia, el Ayuntamiento de Monclova reforzó durante esta semana las acciones de limpieza, descacharrización y saneamiento en distintos sectores del municipio.

Los trabajos se realizaron en colonias como Del Río, Rivera y Márgenes del Río Monclova, donde se retiraron llantas, recipientes y diversos cacharros que podrían convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Además de las labores de limpieza, el municipio también llevó a cabo jornadas de fumigación en sectores como Jardines del Valle, El Pueblo, 5 de Abril y Santa Isabel, en apoyo a las acciones preventivas implementadas por las autoridades de salud.

Estas acciones forman parte del Programa Municipal de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector. Autoridades destacaron que durante la presente semana se brindó atención a más de siete sectores de la ciudad.

Finalmente, autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener limpios patios y espacios comunes, eliminando objetos que acumulen agua y puedan convertirse en focos de reproducción de mosquitos, buscando así proteger la salud de las familias monclovenses.