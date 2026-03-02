Extorsiona policía de Monclova a familia en el oriente; lo exhiben en redes sociales

Monclova
/ 2 marzo 2026
El oficial, asignado a la unidad 245, presuntamente exigió un pago de 2 mil pesos para no detener a los integrantes de una familia en la colonia Hipódromo

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales ha generado indignación entre habitantes de Monclova, luego de que se señalara a un elemento de la Policía Municipal por presuntamente extorsionar a una familia en la colonia Hipódromo Oriente.

De acuerdo con la publicación, los hechos habrían ocurrido el domingo 1 de marzo de 2026, en la unidad 245 de dicho sector, donde el oficial presuntamente exigió y recibió la cantidad de 2 mil pesos a cambio de no proceder contra los afectados.

La denuncia fue acompañada por una fotografía en la que se observa a un elemento uniformado contando billetes, presuntamente en el momento de recibir el dinero. El señalamiento fue difundido con un mensaje en el que se acusa al policía de abusar de su autoridad y aprovecharse de una familia, lo que provocó reacciones de molestia entre usuarios, quienes exigieron la intervención inmediata de las autoridades y una investigación a fondo para esclarecer los hechos.

En la misma publicación, los ciudadanos hicieron un llamado directo a las autoridades estatales y municipales, incluyendo al gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a la corporación de Seguridad Pública, para que se revise el actuar del elemento señalado y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre esta denuncia que circula en redes sociales. Sin embargo, el caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la exigencia ciudadana de mantener corporaciones policiales confiables, transparentes y comprometidas con la protección de la población.

Se espera que en las próximas horas se informe si se iniciará una investigación formal para determinar la veracidad de los hechos y deslindar responsabilidades.

