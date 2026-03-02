Extorsiona policía de Monclova a familia en el oriente; lo exhiben en redes sociales

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales ha generado indignación entre habitantes de Monclova, luego de que se señalara a un elemento de la Policía Municipal por presuntamente extorsionar a una familia en la colonia Hipódromo Oriente.

De acuerdo con la publicación, los hechos habrían ocurrido el domingo 1 de marzo de 2026, en la unidad 245 de dicho sector, donde el oficial presuntamente exigió y recibió la cantidad de 2 mil pesos a cambio de no proceder contra los afectados.

La denuncia fue acompañada por una fotografía en la que se observa a un elemento uniformado contando billetes, presuntamente en el momento de recibir el dinero. El señalamiento fue difundido con un mensaje en el que se acusa al policía de abusar de su autoridad y aprovecharse de una familia, lo que provocó reacciones de molestia entre usuarios, quienes exigieron la intervención inmediata de las autoridades y una investigación a fondo para esclarecer los hechos.