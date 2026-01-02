Fallece bebé de 2 meses por posible broncoaspiración en Frontera

Monclova
/ 2 enero 2026
    Fallece bebé de 2 meses por posible broncoaspiración en Frontera
    Personal médico confirmó que el menor ya no contaba con signos vitales al llegar al hospital. FOTO: GOOGLE MAPS

Autoridades descartaron participación de terceros en el deceso del bebé y continúan con las investigaciones

FRONTERA, COAH.- Un bebé de dos meses de edad falleció la noche del jueves en Ciudad Frontera, luego de ser trasladado de urgencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin signos vitales.

El menor, identificado como Víctor Manuel “N”, se encontraba en la vivienda de sus abuelos, ubicada en la colonia Industrial, cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias. Al notar que el bebé no reaccionaba, su madre intentó reanimarlo sin éxito y solicitó ayuda a un vecino, quien lo trasladó junto con ella en una camioneta Ford Lobo hasta la clínica del IMSS.

A su llegada, el personal médico constató que el menor ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se señaló que la posible causa del deceso podría estar relacionada con una broncoaspiración, aunque la confirmación dependerá de los resultados de la necropsia de ley.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso, seguidos por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y descartaron cualquier participación de terceros en el fallecimiento.

Posteriormente, personal de una funeraria trasladó el cuerpo del menor al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia que determinará las causas oficiales de la muerte.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán hasta esclarecer por completo el incidente, y se espera que los resultados del examen médico-forense aporten datos concluyentes sobre la broncoaspiración como factor del fallecimiento.

Este caso resalta la vulnerabilidad de los lactantes ante accidentes domésticos y situaciones de emergencia respiratoria, subrayando la importancia de la atención inmediata ante cualquier signo de asfixia o dificultad para respirar en bebés.

(Con información de medios locales)

Temas


Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Frontera

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

