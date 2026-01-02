Fallece bebé de 2 meses por posible broncoaspiración en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un bebé de dos meses de edad falleció la noche del jueves en Ciudad Frontera, luego de ser trasladado de urgencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin signos vitales.

El menor, identificado como Víctor Manuel “N”, se encontraba en la vivienda de sus abuelos, ubicada en la colonia Industrial, cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias. Al notar que el bebé no reaccionaba, su madre intentó reanimarlo sin éxito y solicitó ayuda a un vecino, quien lo trasladó junto con ella en una camioneta Ford Lobo hasta la clínica del IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova despierta: el 2025 marca un antes y un después en la ciudad

A su llegada, el personal médico constató que el menor ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se señaló que la posible causa del deceso podría estar relacionada con una broncoaspiración, aunque la confirmación dependerá de los resultados de la necropsia de ley.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso, seguidos por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y descartaron cualquier participación de terceros en el fallecimiento.

Posteriormente, personal de una funeraria trasladó el cuerpo del menor al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia que determinará las causas oficiales de la muerte.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán hasta esclarecer por completo el incidente, y se espera que los resultados del examen médico-forense aporten datos concluyentes sobre la broncoaspiración como factor del fallecimiento.

Este caso resalta la vulnerabilidad de los lactantes ante accidentes domésticos y situaciones de emergencia respiratoria, subrayando la importancia de la atención inmediata ante cualquier signo de asfixia o dificultad para respirar en bebés.

(Con información de medios locales)