Monclova despierta: el 2025 marca un antes y un después en la ciudad

MONCLOVA, COAH.- Después de años en los que Monclova parecía avanzar a paso lento, con obras detenidas y una sensación generalizada de estancamiento, el 2025 llegó como un punto de quiebre. Hoy, la ciudad más grande de la Región Centro de Coahuila comienza a mostrar un rostro distinto, uno que ha sido notado no solo en las calles, sino también en las redes sociales, donde ciudadanos han comenzado a compartir imágenes, opiniones y comparativas del "antes y después".

Con cerca de 250 mil habitantes, Monclova es una ciudad de gente trabajadora, resiliente y orgullosa de su tierra. Durante mucho tiempo, la demanda fue la misma: infraestructura, seguridad, empleo y espacios dignos. Este año, esas peticiones comenzaron a materializarse. De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno Municipal de Carlos Villarreal Pérez logró concretar una inversión histórica superior a los 700 millones de pesos, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova. Este proyecto que fue anunciado previo al inicio de la administración, fue impactando directamente en seguridad, desarrollo económico, obra pública, imagen urbana y programas sociales. PATRULLAS, CÁMARAS, TECNOLOGÍA CON INVERSIÓN MILLONARIA EN SEGURIDAD (ENERO A DICIEMBRE 2025)

Al inicio del 2025, los primeros cambios se reflejaron en el eje de seguridad, tema que por años fue motivo de preocupación. Y es que la ciudad dio un salto tecnológico destacado. Con una inversión superior a los 40 millones de pesos se incorporaron 400 cámaras de seguridad urbanas, a las 40 con las que vigilaban cada sector. Estas son monitoreadas en un Centro de Control y Comando (C2), operado desde la Policía Municipal que dirige el comandante Gabriel Santos. También se fortaleció la corporación policiaca, con un incremento del 35 por ciento en el número de elementos, la primera etapa de homologación salarial y la entrega de nuevos uniformes; una demanda histórica de los propios policías.

En este rubro de seguridad, pero en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, se invirtieron más de 50 millones de pesos en nuevas patrullas con las que se trabaja en la prevención de delitos en las colonias. La unidad táctica tipo Black Mamba y dos unidades móviles de monitoreo de alta tecnología, han venido a reforzar los trabajos de operatividad que han dado buenos resultados en estadísticas. Los ciudadanos reconocen una mayor presencia policial en colonias y vialidades principales. LLEGAN EMPRESAS Y EMPLEOS A LA CIUDAD (JULIO 2025) En el rubro económico, el 2025 marcó un parteaguas. Se anunciaron tres nuevas empresas. Dual, una de ellas, es de origen coreano y se instaló en el Parque Industrial Norte, donde comenzó a operar con una inversión de 300 millones de pesos.

Otra planta surcoreana, Doosung Tech, comenzó a ser construida en Monclova con una inversión de 500 millones de pesos e iniciará operaciones en el primer semestre del año en curso, generando inicialmente 170 empleos directos. Esta industria del ramo automotriz produce componentes para automóviles de las agencias Hyundai y KIA. Además se concretaron proyectos de ampliación y parques industriales, que en conjunto representan una inversión superior a los 200 millones de dólares en su primera etapa durante 2026. Esto viene a sanar una herida que tenía la ciudad tras el cierre de su empresa más grande y con mayor número de trabajadores, Altos Hornos de México, ya que con la llegada de nuevas inversiones se generarán más de cuatro mil empleos directos. Se trata de una noticia que ha sido recibida con optimismo por la población, especialmente entre jóvenes y familias que buscan estabilidad laboral.

LISTA LA REMODELACIÓN DEL ‘CARLOS SALINAS’ (NOVIEMBRE 2025) La infraestructura urbana tampoco quedó al margen. Se observa la rehabilitación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, con una inversión estatal superior a los 150 millones de pesos. El proyecto incluyó la ampliación a cuatro carriles de un tramo de dos kilómetros, así como la construcción de un cuerpo derecho de 1.5 kilómetros con dos carriles adicionales y acotamientos. Además, se rectificó una curva de 400 metros para mejorar la seguridad vial. Esta obra fue solicitada durante años por transportistas y ciudadanos, debido al avanzado deterioro que presentaba la vialidad.

OBRAS EN TODAS LAS COLONIAS El Gobierno municipal destinó más de 245 millones de pesos a obras de infraestructura urbana, social, deportiva, industrial y al sistema de agua, Simas, mejorando desde vialidades y drenajes hasta espacios públicos. EVENTOS DEPORTIVOS DEJAN DERRAMA ECONÓMICA (ENERO 2025) En el ámbito deportivo y cultural, Monclova también comenzó a moverse y a destacar a nivel nacional, atrayendo reflectores. A través de la estrategia de turismo deportivo, se impulsaron eventos que dejaron una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios. TE PUEDE INTERESAR: Nueva maquiladora abrirá 500 empleos en Nueva Rosita

Torneos como el de tiro con arco "Dafne Quintero", que reunió a más de 300 arqueros, aunados a competencias de beisbol y futbol, permitieron que la población fuera testigo de la llegada de visitantes y del ambiente que se vivió durante estas actividades. REMODELAN LA CIUDAD DEPORTIVA DE MONCLOVA (AGOSTO 2025) Uno de los proyectos más esperados fue la remodelación de la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", que ya inició su primera etapa con una inversión superior a los 40 millones de pesos, esta obra sin duda es de las más visibles en la ciudad.

En los trabajos se integra la construcción de nuevos sanitarios, mejoras en oficinas, alberca y la pista de tartán. El municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado, busca convertirse nuevamente en un espacio digno para el deporte y la convivencia familiar. LA ‘OLA MONCLOVENSE’ (ENERO A DICIEMBRE 2025) La Ola Monclovense es un programa que ha tenido presencia constante en colonias y avenidas de la ciudad. A través de brigadas permanentes y empleos temporales, atiende acciones como la recolección de basura, limpieza, bacheo y mantenimiento del alumbrado público. De manera cotidiana es posible observar el trabajo de las cuadrillas en distintos sectores de la localidad. En redes sociales, vecinos han reconocido estos avances y compartido fotografías de calles rehabilitadas y espacios públicos recuperados.