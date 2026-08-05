Familia de Monclova pierde 49 mil pesos por secuestro virtual; delincuente fingió ser líder criminal

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que la denuncia fue presentada hace dos o tres días. Precisó que el caso corresponde al modus operandi de las llamadas de extorsión en las que los delincuentes se hacen pasar por integrantes de la delincuencia organizada.

MONCLOVA, COAH.- Una familia de Monclova fue víctima de un secuestro virtual que culminó con la pérdida de casi 49 mil pesos, luego de que extorsionadores mantuvieran incomunicada a una mujer durante varias horas mediante amenazas telefónicas y engaños.

Explicó que la víctima recibió una llamada en el teléfono de su centro de trabajo. El sujeto, que se hacía pasar por un líder de una célula criminal, le ordenó no colgar. Mientras la mantenía bajo presión psicológica, le pidió resguardarse en un lugar y proporcionar los números telefónicos y direcciones de sus familiares.

Con esa información, los delincuentes comenzaron a comunicarse con los familiares para hacerles creer que la mujer estaba en peligro. De esta manera lograron que entregaran aproximadamente 49 mil pesos durante el transcurso de la tarde.

“Fueron 49 mil pesos y todo esto fue mediante llamada telefónica. La víctima es trabajadora del Gobierno Federal”, señaló el delegado.

Lazo Chapa aclaró que en ningún momento existió un secuestro real ni hubo contacto físico entre los responsables y las víctimas, ya que todo el fraude fue cometido mediante llamadas telefónicas.

Agregó que la lada del número telefónico es local y que la información del caso ya fue enviada a la Policía Cibernética para rastrear el origen de la llamada. Adelantó que, de manera preliminar, todo indica que ésta habría sido realizada desde algún centro de reclusión, aunque será la investigación la que lo confirme.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños. Recomendó colgar de inmediato cuando reciban llamadas con amenazas, evitar proporcionar información personal o familiar y comunicarse directamente con sus seres queridos antes de realizar cualquier depósito o transferencia.