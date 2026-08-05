Coahuila ajusta su gabinete; llegan Hugo Dávila y Jorge Piñones a cargos estratégicos

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    Coahuila ajusta su gabinete; llegan Hugo Dávila y Jorge Piñones a cargos estratégicos
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó los nombramientos de Hugo Dávila y Jorge Alberto Piñones, quienes asumirán responsabilidades en Desarrollo Regional de La Laguna y Mejora Coahuila, respectivamente. SANDRA GÓMEZ

Los cambios, informó el gobernador Manolo Jiménez, buscan fortalecer los proyectos estratégicos y los programas sociales en la entidad

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer la estructura de su administración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó los nombramientos de Hugo Dávila como titular de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna y de Jorge Alberto Piñones como coordinador general de Mejora Coahuila.

El mandatario explicó que estos relevos forman parte de la estrategia para acelerar los proyectos estratégicos y los esquemas de apoyo social orientados al bienestar de la población.

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”Seguimos consolidando nuestro equipo de trabajo para responder a la confianza de la ciudadanía”, afirmó durante el acto de entrega de los nombramientos.

Jiménez Salinas agregó que el objetivo es integrar un gabinete sólido que garantice la continuidad de las acciones de gobierno y permita cumplir las metas establecidas con las familias coahuilenses.

También señaló que Coahuila mantiene un rumbo claro y cuenta con el personal capacitado para enfrentar los retos actuales, con la intención de conservar al estado entre los primeros lugares nacionales en seguridad, crecimiento económico y competitividad.

Con estas designaciones, Hugo Dávila estará al frente de la agenda operativa de la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna, mientras que Jorge Alberto Piñones encabezará la Coordinación General de Mejora Coahuila, dependencia encargada de implementar las políticas de desarrollo social en la entidad.

Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso de fortalecer el desempeño de las dependencias estatales para concretar los proyectos prioritarios en los municipios de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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