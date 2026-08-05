Coahuila ajusta su gabinete; llegan Hugo Dávila y Jorge Piñones a cargos estratégicos

El mandatario explicó que estos relevos forman parte de la estrategia para acelerar los proyectos estratégicos y los esquemas de apoyo social orientados al bienestar de la población.

TORREÓN, COAH.- Para fortalecer la estructura de su administración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó los nombramientos de Hugo Dávila como titular de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna y de Jorge Alberto Piñones como coordinador general de Mejora Coahuila .

”Seguimos consolidando nuestro equipo de trabajo para responder a la confianza de la ciudadanía”, afirmó durante el acto de entrega de los nombramientos.

Jiménez Salinas agregó que el objetivo es integrar un gabinete sólido que garantice la continuidad de las acciones de gobierno y permita cumplir las metas establecidas con las familias coahuilenses.

También señaló que Coahuila mantiene un rumbo claro y cuenta con el personal capacitado para enfrentar los retos actuales, con la intención de conservar al estado entre los primeros lugares nacionales en seguridad, crecimiento económico y competitividad.

Con estas designaciones, Hugo Dávila estará al frente de la agenda operativa de la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna, mientras que Jorge Alberto Piñones encabezará la Coordinación General de Mejora Coahuila, dependencia encargada de implementar las políticas de desarrollo social en la entidad.

Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso de fortalecer el desempeño de las dependencias estatales para concretar los proyectos prioritarios en los municipios de Coahuila.