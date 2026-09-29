Festival del Globo en Cuatro Ciénegas se mantiene en noviembre pese a petición de hoteles

Según la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Monclova , explicó que establecimientos como 1800, Plaza, Marielena y Hacienda reportan alrededor de 70 por ciento de ocupación para los días contemplados inicialmente, principalmente por la celebración de bodas.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Festival Internacional del Globo en Cuatro Ciénegas se mantiene programado para noviembre, pese a que algunos de los hoteles con mayor demanda del Pueblo Mágico solicitaron modificar las fechas del evento debido a que ya registran reservaciones para ese periodo.

Los empresarios hoteleros plantearon que el festival se trasladara a una temporada con menor actividad turística; sin embargo, la propuesta no prosperó debido a que, de acuerdo con Ayala Quintanilla, Cuatro Ciénegas ha dejado de tener temporadas bajas durante los fines de semana.

El representante de la OCV señaló que la realización del festival también puede generar beneficios para establecimientos de menor capacidad, que todavía cuentan con habitaciones disponibles durante las fechas del evento.

Añadió que, en caso de que los hoteles más grandes alcancen una ocupación total, la demanda podría extenderse a municipios cercanos como Sacramento, San Buenaventura, Frontera y Monclova, ampliando la derrama económica entre prestadores de servicios de la Región Centro.

Ayala Quintanilla sostuvo que actualmente es poco frecuente encontrar fines de semana con niveles de ocupación hotelera de 20, 30 o 40 por ciento en Cuatro Ciénegas.

Explicó que la demanda suele ubicarse entre 50 y 70 por ciento, por lo que un evento de esta magnitud puede elevar todavía más la ocupación y beneficiar a otros negocios relacionados con el turismo.

“Todas las fechas de los fines de semana son buenas para los hoteles de Cuatro Ciénegas, es difícil que tengan una mala”, señaló.

También destacó que octubre y noviembre presentan condiciones de viento favorables para la realización de actividades con globos aerostáticos.

El Festival de Globos en la Ruta de la Mariposa Monarca regresará a Cuatro Ciénegas después de haber sido suspendido durante varios años a raíz de la pandemia de COVID-19.

El evento fue presentado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, Luis Gilberto González Arocha, presidente de AMEXTOUR, y Enrique Ayala Quintanilla, representante de la OCV.

Para esta edición se contempla la participación de cinco globos aerostáticos y una programación que incluirá actividades culturales y de entretenimiento durante todo un fin de semana.

De acuerdo con Leija Vega, se busca reunir entre 5 mil y 6 mil visitantes y generar una derrama económica estimada de entre 5 y 6 millones de pesos.

El programa contempla una Noche de Dragones durante el viernes. Para el sábado, las actividades con globos comenzarán desde las 7:00 horas y continuarán hasta el mediodía.

Por la noche se realizará la callejoneada “Mitos y Leyendas”, acompañada de actividades musicales y culturales.

El domingo se retomarán los vuelos desde las primeras horas de la mañana, con actividades hasta el mediodía, cuando está previsto el cierre del festival.

Los organizadores señalaron que uno de los objetivos es fortalecer la actividad turística durante periodos de menor afluencia y alcanzar niveles de visitantes similares a los registrados durante Semana Santa.

Respecto al costo de los vuelos, se informó que tendrán un incremento de 100 pesos respecto a la edición anterior, atribuido al aumento en el precio del combustible, mientras que el resto de las actividades mantendrán precios similares a los de la última edición, realizada hace siete años.