Coahuila: Álvaro Moreira retoma actividades tras infarto y agradece apoyo durante su recuperación

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    Coahuila: Álvaro Moreira retoma actividades tras infarto y agradece apoyo durante su recuperación
    Álvaro Moreira informó que comenzó a reincorporarse poco a poco a sus actividades. VIDEO
Elena Vega
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El legislador local retoma gradualmente sus actividades tras el infarto que sufrió el pasado 8 de septiembre

El diputado local Álvaro Moreira Valdés informó que comenzó a reincorporarse de manera gradual a sus actividades, luego del infarto que sufrió el pasado 8 de septiembre y que requirió su ingreso a quirófano en dos ocasiones.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador agradeció las muestras de apoyo que recibió durante las últimas semanas, así como la atención del personal médico que participó en su recuperación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/paso-a-paso-por-una-buena-causa-invitan-a-caminata-en-la-sierra-para-apoyar-casa-hogar-en-saltillo-BB23772267

Moreira expresó su reconocimiento a médicos y enfermeras por los cuidados recibidos, además de agradecer a sus familiares y amigos por acompañarlo durante el proceso.

También dirigió un mensaje a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud mediante redes sociales y enviaron mensajes de apoyo y oraciones.

“Hoy regreso con el corazón lleno de gratitud”, expresó el diputado al referirse a su recuperación.

Señaló que este episodio le permitió valorar nuevamente aspectos de la vida cotidiana y la importancia de permanecer cerca de sus seres queridos.

Tras permanecer alejado de sus actividades habituales debido a su estado de salud, Moreira indicó que su regreso será paulatino y que ya comenzó a planear actividades relacionadas con su distrito.

El legislador manifestó además su entusiasmo por reencontrarse con habitantes del Distrito 16, al que representa en el Congreso de Coahuila.

“Hoy retomo mis actividades con mucha fe, entusiasmo y unas ganas enormes de reencontrarme con la gente de nuestro querido Distrito 16”, señaló.

Con este mensaje, Moreira hizo público que avanza en su recuperación y que continuará reincorporándose poco a poco a sus responsabilidades como diputado local.

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Elena Vega

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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