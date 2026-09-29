Coahuila: Álvaro Moreira retoma actividades tras infarto y agradece apoyo durante su recuperación

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador agradeció las muestras de apoyo que recibió durante las últimas semanas, así como la atención del personal médico que participó en su recuperación.

El diputado local Álvaro Moreira Valdés informó que comenzó a reincorporarse de manera gradual a sus actividades, luego del infarto que sufrió el pasado 8 de septiembre y que requirió su ingreso a quirófano en dos ocasiones.

Moreira expresó su reconocimiento a médicos y enfermeras por los cuidados recibidos, además de agradecer a sus familiares y amigos por acompañarlo durante el proceso.

También dirigió un mensaje a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud mediante redes sociales y enviaron mensajes de apoyo y oraciones.

“Hoy regreso con el corazón lleno de gratitud”, expresó el diputado al referirse a su recuperación.

Señaló que este episodio le permitió valorar nuevamente aspectos de la vida cotidiana y la importancia de permanecer cerca de sus seres queridos.

Tras permanecer alejado de sus actividades habituales debido a su estado de salud, Moreira indicó que su regreso será paulatino y que ya comenzó a planear actividades relacionadas con su distrito.

El legislador manifestó además su entusiasmo por reencontrarse con habitantes del Distrito 16, al que representa en el Congreso de Coahuila.

“Hoy retomo mis actividades con mucha fe, entusiasmo y unas ganas enormes de reencontrarme con la gente de nuestro querido Distrito 16”, señaló.

Con este mensaje, Moreira hizo público que avanza en su recuperación y que continuará reincorporándose poco a poco a sus responsabilidades como diputado local.