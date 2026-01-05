Frontera refuerza filtros antialcohol para prevenir accidentes

Monclova
/ 5 enero 2026
    Filtros antialcohol fueron instalados en zonas de alta afluencia durante el fin de semana en Frontera. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los operativos se aplican de forma aleatoria en distintos puntos de la ciudad para reducir riesgos viales

FRONTERA, COAH.- Como parte de las acciones permanentes para reducir accidentes viales y conductas de riesgo, el Gobierno Municipal de Frontera implementó durante el fin de semana operativos de Filtro Antialcohol en distintos puntos de la ciudad.

Los filtros se instalaron en vialidades cercanas a la Plaza de La Lagunita, una zona de alta afluencia durante los fines de semana. Sin embargo, el director de Seguridad Pública Municipal, Fernando González Dodero, informó que estos operativos se aplicarán de manera aleatoria en diferentes sectores, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva y disuadir conductas que pongan en riesgo a la población.

El funcionario subrayó que el propósito principal del operativo es preventivo, enfocado en disminuir el índice de accidentes y fatalidades, y proteger la integridad física de las y los fronterenses. Señaló que, si bien se generan recursos a través de sanciones, la prioridad es crear conciencia y prevenir tragedias derivadas del consumo de alcohol al volante.

$!Elementos de Seguridad Pública realizan revisiones preventivas a conductores.
Elementos de Seguridad Pública realizan revisiones preventivas a conductores. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Por su parte, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró que la seguridad de las familias fronterenses es una prioridad de su administración, y destacó que estas acciones buscan proteger tanto a quienes conducen como a peatones y usuarios de la vía pública.

“La prevención salva vidas y es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía”, ha expresado la edil, al enfatizar la necesidad de fomentar una cultura vial basada en el respeto y la responsabilidad.

Finalmente, las autoridades municipales exhortaron a la población a designar conductores responsables, respetar los límites de velocidad y evitar manejar después de consumir bebidas alcohólicas, como parte del compromiso colectivo para reducir accidentes y salvar vidas.

Temas


Antialcohol
Seguridad
operativos

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

