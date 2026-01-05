Frontera refuerza filtros antialcohol para prevenir accidentes

FRONTERA, COAH.- Como parte de las acciones permanentes para reducir accidentes viales y conductas de riesgo, el Gobierno Municipal de Frontera implementó durante el fin de semana operativos de Filtro Antialcohol en distintos puntos de la ciudad.

Los filtros se instalaron en vialidades cercanas a la Plaza de La Lagunita, una zona de alta afluencia durante los fines de semana. Sin embargo, el director de Seguridad Pública Municipal, Fernando González Dodero, informó que estos operativos se aplicarán de manera aleatoria en diferentes sectores, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva y disuadir conductas que pongan en riesgo a la población.

El funcionario subrayó que el propósito principal del operativo es preventivo, enfocado en disminuir el índice de accidentes y fatalidades, y proteger la integridad física de las y los fronterenses. Señaló que, si bien se generan recursos a través de sanciones, la prioridad es crear conciencia y prevenir tragedias derivadas del consumo de alcohol al volante.