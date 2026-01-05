Coahuila registró 33 regularizaciones de migrantes venezolanos en 2025

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Coahuila registró 33 regularizaciones de migrantes venezolanos en 2025
    Aunque el éxodo venezolano continúa a nivel regional, los registros oficiales indican que el tránsito de esta población por Coahuila ha disminuido de forma sostenida desde 2022. FOTO: OEA

La regularización de personas migrantes venezolanas en Coahuila mostró una tendencia a la baja durante 2025, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, reportó que la regularización de personas migrantes originarias en el territorio coahuilense, continuó registrándose durante 2025, aunque en menor medida que 2024.

De acuerdo con los registros de la Unidad, entre enero y julio del 2025, el Instituto Nacional de Migración reportó la regularización de al menos 33 personas migrantes de dicho país.

Esta regularización se hizo a través del trámite de emisión de la Tarjeta de Visitante Permanente en el país, que es la que se otorga, entre otras, a personas que solicitan acción de refugio que implica el no retorno a su país de forma inmediata.

Este cúmulo de personas venezolanas a quienes se les otorgó esta condición migratoria en el 2025, representa a un 10 por ciento del total de las personas de las diferentes nacionalidades del mundo que fueron regularizadas con esta tarjeta en Coahuila.

Aunque la situación política en Venezuela ha sido criticada desde hace varios años por muchos de los migrantes que han dejado dicho país, los datos indican que el cúmulo de regularización, por lo menos en el territorio coahuilense, de migrantes venezolanos, ha ido disminuyendo.

Al cierre del 2024, la Unidad registró que en la entidad se habían registrado 60 regularizaciones de esta población, pero al cierre del 2023, estas fueron 83, al cierre del 2022 fueron 151, en el 2021 fueron 127 y en el 2020 fueron 125.

Por otro lado, la Unidad destaca que además del total de tarjetas emitidas en este año, al menos 21 personas decidieron reportar como residencia la ciudad de Saltillo, cúmulo que es similar al del año anterior, cuando así lo reportaron 26 personas.

Mientras que el éxodo sigue siendo amplio, el INM ha reportado que el tránsito de personas venezolanas que han recorrido Coahuila y que han sido presentadas ante la autoridad migratoria, ha tenido decrementos importantes, pues de las 657 personas que fueron presentadas ante dicha autoridad, para el 2024, este cúmulo había sido de tres mil 152 personas.

21 venezolanos en Saltillo

33 venezolanos fueron documentados en 2025 (ene-jul)

60 venezolanos fueron documentados el 2024 (total del año)

657 venezolanos recorrieron nuestro territorio en este año

3152 venezolanos transitaron nuestro territorio en 2024.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

