Frontera: Refuerzan seguridad escolar con Operativo Mochila en el Instituto Ejido 8 de Enero

FRONTERA, COAH.- Para fortalecer las acciones de prevención y reforzar la seguridad en los centros educativos, la Policía Escolar realizó un Operativo Mochila en la Escuela de Bachilleres Instituto Ejido 8 de Enero.

En coordinación con autoridades escolares y padres de familia, el municipio reafirmó su compromiso de proteger la integridad de las y los estudiantes en todos los niveles educativos.

La revisión se efectuó de las 10:00 a las 11:00 horas bajo la supervisión de la oficial Antonia Rodríguez, responsable de la Policía Escolar. Durante la intervención no se detectaron objetos prohibidos ni situaciones de riesgo.

El único hallazgo fue el de un estudiante que portaba equipo completo para realizar cortes de cabello —maquinita, tijeras y otros utensilios—, material que no había sido reportado a la dirección del plantel.

Por tal motivo, el equipo fue asegurado temporalmente y se solicitó que el alumno acudiera acompañado por su madre, padre o tutor al término de la jornada, ya que el ingreso de este tipo de herramientas está prohibido sin autorización.

La Coordinación de Policía Escolar informó que estos operativos continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos planteles del municipio, como parte del plan estratégico de prevención impulsado por la presidenta municipal Sara Irma Pérez Cantú.

Asimismo, se destacó que en varias instituciones los padres de familia ya han sido informados y participan activamente en apoyo a las medidas de seguridad. Otro de los planteles revisados recientemente fue la Escuela Primaria Moisés Asís.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró que la protección de niñas, niños y jóvenes es una prioridad de su gobierno, por lo que estas acciones se mantendrán de manera constante y coordinada con directivos, docentes y familias.