Acuña: advierte exalcalde que desaparición de Fortasec dejó indefensas a las policías locales

Acuña
/ 12 noviembre 2025
    Acuña: advierte exalcalde que desaparición de Fortasec dejó indefensas a las policías locales
    Evaristo Lenin Pérez Rivera advirtió que la desaparición del FORTASEC dejó sin herramientas a los municipios para combatir la delincuencia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Pérez Rivera aseguró que los ayuntamientos carecen hoy de recursos para enfrentar el crecimiento del narcomenudeo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La eliminación del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en los Municipios (Fortasec) ha dejado a los gobiernos locales sin capacidad económica para enfrentar la delincuencia, advirtió el exalcalde de Ciudad Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera.

El también exdiputado federal señaló que desde la desaparición de este subsidio federal, los municipios y estados perdieron una fuente clave para equipar y capacitar a sus cuerpos policiales, aplicar evaluaciones de control de confianza y fortalecer la prevención del delito.

“El Fortasec era fundamental para profesionalizar y certificar a los policías, dotarlos de equipo y brindarles herramientas adecuadas para proteger a la ciudadanía. Hoy prácticamente no se invierte en seguridad, y ese es uno de los errores más graves del actual gobierno”, afirmó Pérez Rivera.

El dirigente de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) señaló que la inseguridad golpea con mayor fuerza a los municipios fronterizos, donde el narcomenudeo, especialmente de cristal, se ha vuelto cada vez más visible.

Asimismo, criticó la limitada presencia de la Guardia Nacional en tareas de patrullaje debido a la falta de elementos.

“El combate al narcomenudeo, que envenena y destruye a cientos de familias, requiere la participación activa de las policías locales, pero éstas necesitan estar bien equipadas, profesionalizadas y con salarios dignos”, subrayó.

Pérez Rivera concluyó que la seguridad pública no puede depender exclusivamente del Gobierno Federal, sino que debe fortalecerse desde los municipios, con recursos suficientes y estrategias locales.

Temas


Recursos Públicos
Seguridad
inversiones

Localizaciones


Acuña

