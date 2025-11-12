Acuña tendrá un macro parque con área splash y juegos inclusivos, inicia construcción

ACUÑA, COAH.- Con el impulso de la empresa Howmet Aerospace y el apoyo del Gobierno Municipal de Acuña, inició la construcción del Macro Parque Central, una obra que transformará la zona conocida como “el corazón de la convivencia familiar” en un espacio moderno, seguro e incluyente para la comunidad.

El proyecto, que se desarrollará en una superficie de 3,274 metros cuadrados, contempla tres etapas: un área de juegos secos, una de juegos húmedos (Splash Area) y una zona común con equipamiento urbano.

Esta última incluirá máquinas de ejercicio, reforestación, luminarias LED, contenedores de basura, cerca perimetral, sistema de bombeo de agua y la modernización del parque canino.

El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor encabezó el arranque de la obra y destacó que el Macro Parque Central “será un punto de encuentro para las familias, donde puedan convivir y crear recuerdos inolvidables”.

Por su parte, Eloy Guerrero, gerente de operaciones de Howmet Aerospace, señaló que la empresa, a través de su fundación, mantiene un compromiso firme con el desarrollo comunitario y el bienestar de las familias acuñenses.

“Cuando sociedad y gobierno trabajan unidos —expresó el alcalde—, nacen espacios que inspiran alegría, unión y orgullo por nuestra ciudad”.