Frontera reinaugura gimnasio de box con apoyo de la senadora Cecilia Guadiana

Monclova
/ 10 octubre 2025
    Frontera reinaugura gimnasio de box con apoyo de la senadora Cecilia Guadiana
    La senadora Cecilia Guadiana durante su recorrido por las áreas remodeladas del gimnasio. FOTO: CORTESÍA

El gimnasio remodelado permitirá a las niñas, niños y jóvenes entrenar en un espacio seguro, con mejores instalaciones y condiciones para la práctica del deporte

FRONTERA, COAH. – Un gimnasio de boxeo remodelado abrió nuevamente sus puertas en Frontera, con la participación de la senadora Cecilia Guadiana, quien reafirmó su compromiso con el deporte y la formación de las juventudes del estado.

Durante la reinauguración, la legisladora recordó su compromiso asumido en mayo pasado de apoyar la remodelación del gimnasio del entrenador Rogelio Lugo Fernández, conocido como “Profe Lugo”. Guadiana destacó que la colaboración entre sociedad civil y servidores públicos permite crear espacios que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

$!Estado anterior del gimnasio de box antes de la remodelación, con espacios más limitados.
Estado anterior del gimnasio de box antes de la remodelación, con espacios más limitados. FOTO: CORTESÍA

Durante su intervención, Cecilia Guadiana enfatizó que el boxeo no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente y la disciplina de los jóvenes. “Las clases de box aclaran la mente, fortalecen las emociones y desafían el día a día de quienes serán el futuro de nuestro estado y de nuestro país”, indicó.

La legisladora también reconoció el papel de madres y padres de familia, destacando su apoyo en la práctica deportiva de sus hijos. “Ustedes son la razón de esta remodelación; cada ladrillo y estructura colocados para mejorar las condiciones de su entrenamiento diario son por ustedes. No olviden que cuentan con una aliada dispuesta a apoyarles en cada una de sus necesidades y sueños”, afirmó.

$!El entrenador Rogelio Lugo agradece el apoyo recibido para mejorar el espacio deportivo.
El entrenador Rogelio Lugo agradece el apoyo recibido para mejorar el espacio deportivo. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, Guadiana recordó el legado de su padre, el ingeniero Armando Guadiana, quien impulsó el deporte en Coahuila, y resaltó que el proyecto busca ofrecer oportunidades de desarrollo integral a la juventud.

Por su parte, el entrenador Rogelio Lugo agradeció el respaldo recibido para concluir la remodelación del gimnasio, que beneficiará a cientos de jóvenes en la región.

$!La senadora Cecilia Guadiana reafirmó su compromiso con el deporte y la formación de niñas, niños y jóvenes durante la reinauguración del gimnasio.
La senadora Cecilia Guadiana reafirmó su compromiso con el deporte y la formación de niñas, niños y jóvenes durante la reinauguración del gimnasio. FOTO: CORTESÍA

“Gracias a mi Dios, me faltan palabras, porque todos han ayudado en el Deportivo Lugo. No tengo palabras para agradecerles por estar aquí y ser parte de la realización de este espacio que es para todos”, manifestó.

Con esta reinauguración, Frontera suma un espacio mejorado para fortalecer la formación física y emocional de la juventud, promoviendo valores, disciplina y mayor participación comunitaria en actividades deportivas.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

