Frontera reinaugura gimnasio de box con apoyo de la senadora Cecilia Guadiana

FRONTERA, COAH. – Un gimnasio de boxeo remodelado abrió nuevamente sus puertas en Frontera, con la participación de la senadora Cecilia Guadiana, quien reafirmó su compromiso con el deporte y la formación de las juventudes del estado. Durante la reinauguración, la legisladora recordó su compromiso asumido en mayo pasado de apoyar la remodelación del gimnasio del entrenador Rogelio Lugo Fernández, conocido como "Profe Lugo". Guadiana destacó que la colaboración entre sociedad civil y servidores públicos permite crear espacios que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Durante su intervención, Cecilia Guadiana enfatizó que el boxeo no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente y la disciplina de los jóvenes. “Las clases de box aclaran la mente, fortalecen las emociones y desafían el día a día de quienes serán el futuro de nuestro estado y de nuestro país”, indicó. La legisladora también reconoció el papel de madres y padres de familia, destacando su apoyo en la práctica deportiva de sus hijos. “Ustedes son la razón de esta remodelación; cada ladrillo y estructura colocados para mejorar las condiciones de su entrenamiento diario son por ustedes. No olviden que cuentan con una aliada dispuesta a apoyarles en cada una de sus necesidades y sueños”, afirmó.

Durante el evento, Guadiana recordó el legado de su padre, el ingeniero Armando Guadiana, quien impulsó el deporte en Coahuila, y resaltó que el proyecto busca ofrecer oportunidades de desarrollo integral a la juventud. Por su parte, el entrenador Rogelio Lugo agradeció el respaldo recibido para concluir la remodelación del gimnasio, que beneficiará a cientos de jóvenes en la región.