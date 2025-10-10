Guardia Nacional invita al paseo dominical en San Pedro con carrera 5K y convivencia familiar

Torreón
/ 10 octubre 2025
    Guardia Nacional invita al paseo dominical en San Pedro con carrera 5K y convivencia familiar
    Elementos de la Guardia Nacional preparan actividades recreativas para los asistentes. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Los asistentes también podrán participar con sus mascotas, siempre con correa y medidas de limpieza, en un ambiente familiar y seguro dentro del Campo Militar número 6-I

SAN PEDRO, COAH. – La Coordinación Estatal de la Guardia Nacional extendió una invitación a la comunidad en general para participar en el paseo dominical que se realizará en el Campo Militar ubicado en el ejido La Rosita de San Pedro, Coahuila.

El Campo Militar número 6-I “General de División Francisco L. Urquizo Benavides” abrirá sus puertas al público el próximo 12 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, para disfrutar de diversas actividades.

Durante el evento se llevarán a cabo actividades deportivas, paseo en bicicleta, caminata, exhibición canófila, así como exhibición de vehículos y equipo militar. Además, se realizará una carrera atlética 5K, para la cual los interesados deberán inscribirse previamente llamando al 5610-151538.

Los asistentes podrán llevar a sus mascotas, siempre con correa y bolsas para recoger sus desechos, garantizando así la convivencia y seguridad de todos los participantes.

Con esta actividad, la Secretaría de la Defensa Nacional busca acercarse a la comunidad lagunera, ofreciendo un espacio de recreación, deporte y convivencia familiar. La institución invita a la población a disfrutar del paseo dominical y conocer más de cerca sus instalaciones y operaciones.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

