Guardia Nacional invita al paseo dominical en San Pedro con carrera 5K y convivencia familiar

SAN PEDRO, COAH. – La Coordinación Estatal de la Guardia Nacional extendió una invitación a la comunidad en general para participar en el paseo dominical que se realizará en el Campo Militar ubicado en el ejido La Rosita de San Pedro, Coahuila.

El Campo Militar número 6-I “General de División Francisco L. Urquizo Benavides” abrirá sus puertas al público el próximo 12 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, para disfrutar de diversas actividades.

Durante el evento se llevarán a cabo actividades deportivas, paseo en bicicleta, caminata, exhibición canófila, así como exhibición de vehículos y equipo militar. Además, se realizará una carrera atlética 5K, para la cual los interesados deberán inscribirse previamente llamando al 5610-151538.

Los asistentes podrán llevar a sus mascotas, siempre con correa y bolsas para recoger sus desechos, garantizando así la convivencia y seguridad de todos los participantes.

Con esta actividad, la Secretaría de la Defensa Nacional busca acercarse a la comunidad lagunera, ofreciendo un espacio de recreación, deporte y convivencia familiar. La institución invita a la población a disfrutar del paseo dominical y conocer más de cerca sus instalaciones y operaciones.