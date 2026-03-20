Fuego arrasa casa y cobra la vida de una familia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Monclova inicia el día con una tragedia. La mañana de este viernes, en la colonia Independencia, un incendio consumió una vivienda y cobró la vida de tres personas: Jeremy Alfonso ¨N¨, de 18 años; Nahomi ¨N¨, de 19; y una menor de apenas un año y medio, quienes quedaron atrapados entre las llamas sin posibilidad de escapar. El siniestro se registró alrededor de las 06:00 horas en un domicilio de la calle Rubén Jaramillo. De acuerdo con los primeros reportes, un presunto cortocircuito habría originado el fuego, que se propagó rápidamente por la precaria estructura del lugar.

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En cuestión de minutos, el hogar quedó envuelto en llamas, bloqueando la única salida. Jesús ¨N¨, hermano de Jeremy, relató que todo ocurrió de forma repentina: “Mi abuelo salió, vio el fuego y empezó a gritar; me levanté bien asustado, pero ya estaba todo incendiado completamente”, recordó.

El dolor de la familia se hizo más evidente con el testimonio de Eva, madre de Jeremy, quien entre lágrimas narró cómo se enteró de la tragedia. Explicó que en un inicio pensó que su hijo no se encontraba en la vivienda. “La muchacha estaba con la niña toda la noche y, como no lo encontraba, pensé que no estaba ahí... hasta que sacaron los cuerpos y nos dijeron que eran tres”, expresó con voz entrecortada.

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Señaló que, por las condiciones del incendio, la puerta pudo haber quedado bloqueada, impidiendo que lograran salir a tiempo. “Tengo más hijos, pero él siempre fue de todo mi querer... todos son mis quereres”, dijo, reflejando el profundo dolor que atraviesa la familia.

En el lugar también se encontraban otros familiares, entre ellos el abuelo Luis Casillas Martínez, así como Jesús y un menor de 16 años, quienes lograron salir con vida. Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron para sofocar el incendio, pero al ingresar localizaron los cuerpos entre los restos calcinados del inmueble. La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado al Servicio Médico Forense.

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