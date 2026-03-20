Fuego arrasa casa y cobra la vida de una familia en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 20 marzo 2026
    Fuego arrasa casa y cobra la vida de una familia en Monclova
    Los cuerpos fueron localizados al interior de la vivienda tras sofocar el siniestro. LIDIET MEXICANO

El incendio habría sido provocado por un cortocircuito, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades

MONCLOVA, COAH.- Monclova inicia el día con una tragedia. La mañana de este viernes, en la colonia Independencia, un incendio consumió una vivienda y cobró la vida de tres personas: Jeremy Alfonso ¨N¨, de 18 años; Nahomi ¨N¨, de 19; y una menor de apenas un año y medio, quienes quedaron atrapados entre las llamas sin posibilidad de escapar.

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 horas en un domicilio de la calle Rubén Jaramillo. De acuerdo con los primeros reportes, un presunto cortocircuito habría originado el fuego, que se propagó rápidamente por la precaria estructura del lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/carlos-villarreal-lleva-canasta-basica-para-todos-a-familias-de-monclova-JN19637385

En cuestión de minutos, el hogar quedó envuelto en llamas, bloqueando la única salida. Jesús ¨N¨, hermano de Jeremy, relató que todo ocurrió de forma repentina: “Mi abuelo salió, vio el fuego y empezó a gritar; me levanté bien asustado, pero ya estaba todo incendiado completamente”, recordó.

$!El fuego consumió por completo el domicilio, impidiendo que las víctimas lograran salir.
El fuego consumió por completo el domicilio, impidiendo que las víctimas lograran salir. LIDIET MEXICANO

El dolor de la familia se hizo más evidente con el testimonio de Eva, madre de Jeremy, quien entre lágrimas narró cómo se enteró de la tragedia. Explicó que en un inicio pensó que su hijo no se encontraba en la vivienda. “La muchacha estaba con la niña toda la noche y, como no lo encontraba, pensé que no estaba ahí... hasta que sacaron los cuerpos y nos dijeron que eran tres”, expresó con voz entrecortada.

Señaló que, por las condiciones del incendio, la puerta pudo haber quedado bloqueada, impidiendo que lograran salir a tiempo. “Tengo más hijos, pero él siempre fue de todo mi querer... todos son mis quereres”, dijo, reflejando el profundo dolor que atraviesa la familia.

$!Autoridades realizaron las diligencias tras localizar los cuerpos entre los restos del inmueble.
Autoridades realizaron las diligencias tras localizar los cuerpos entre los restos del inmueble. LIDIET MEXICANO

En el lugar también se encontraban otros familiares, entre ellos el abuelo Luis Casillas Martínez, así como Jesús y un menor de 16 años, quienes lograron salir con vida. Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron para sofocar el incendio, pero al ingresar localizaron los cuerpos entre los restos calcinados del inmueble. La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado al Servicio Médico Forense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Furia épica en Durango

Furia épica en Durango
true

Pitos y flautas
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
Habitantes fueron auxiliados por vecinos tras registrarse el fuego en una vivienda.

Se incendia vivienda, evacuan a familia y atienden crisis médica en Saltillo
Anticipa que tendría requisitos más estrictos, pues México ya comenzó a adoptar medidas para ‘proteger las cadenas de suministro norteamericanas frente a las mercancías extranjeras’.

La revisión del T-MEC creará incertidumbre en economías latinoamericanas: EU
¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad

¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad
Los expertos esperan que esta nueva opción aumente el número de mujeres que se someten a pruebas de detección y salve más vidas.

Pruebas de VPH en casa: una nueva opción para las mujeres
La vida cotidiana en el barrio de Liniers, un centro neurálgico del comercio y la inmigración en Buenos Aires, donde conviven diversas culturas en sus calles.

La inmigración no era tema en Argentina, hasta que se convirtió en uno