Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos

En el gobierno federal saben que hay por lo menos tres estados del país que tienen relación directa con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Que llevan a cabo operativos en los que participan directamente agentes americanos. En uno gobierna el PAN , otro es de MC y uno más es de Morena . Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Maru Campos, Samuel García y Alfonso Durazo. Este último fue secretario de Seguridad de López Obrador y es presidente del Consejo Nacional de Morena.

La presidenta Sheinbaum se puso en el papel de víctima tras la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua el fin de semana. Está claro que ha sido uno de muchos operativos en los que intervienen elementos estadounidenses. De éste nos enteramos porque dos murieron en un accidente automovilístico posterior.

Yo no me creo eso de que la Presidenta no sepa de estas participaciones directas. Tampoco me creo eso de que no sepan el general secretario Trevilla ni el secretario Harfuch. Más bien pienso que todo este melodrama tiene un solo destinatario: Andrés Manuel López Obrador. Hay un solo mexicano obsesionado con el tema y es el expresidente. El reclamo de la Presidenta al embajador de Estados Unidos no tiene que ver con los intereses de México ni con la estrategia de seguridad. No es un tema de soberanía porque no estamos hablando de agentes que entran en comando a hacer una matazón sin que ninguna autoridad mexicana sepa: estaban aproximadamente 40 elementos del Ejército y 40 de la Fiscalía estatal. Todo este melodrama es otro tributo al Señor de Palenque. ¿A qué costo? Tensar la relación con Estados Unidos en un momento particularmente delicado: cuando se renegocia el TMEC del que depende nuestra economía.

SACIAMORBOS

El primer golpe de autoridad del nuevo canciller fue la remoción de Esteban Moctezuma como embajador de Estados Unidos en México. Cuentan que nunca trató bien a Roberto Velasco, cuando era mano derecha de Marcelo Ebrard y de Juan Ramón De la Fuente para los temas del vecino del norte.

Pero más allá de la mala química personal, Moctezuma demostró ser un embajador ineficaz y flojo: no operaba, no cabildeaba, no trabajaba su relación con los distintos espacios de poder de Washington, vamos, casi no salía de su oficina.

En el último viaje de Ebrard a Washington, también fue Roberto Lazzeri, quien entró a la 4T de la mano del ex secretario de Hacienda Ramírez de la O. Esto despertó dos lecturas: que Lazzeri remplazaría a Moctezuma y que la Presidenta Sheinbaum no quería que Ebrard fuera la ventanilla única de la renegociación del TMEC, y quería que también estuviera su propia gente. Lazzeri no fue la “sombra” que acompañó a Marcelo, a quien ayer la Presidenta no defendió como acostumbra cuando le preguntaron del affaire del hospedaje de su hijo en Londres.