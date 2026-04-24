Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo
    Un tráiler volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez tras no alcanzar a frenar por el tráfico detenido derivado de una manifestación. ULISES MARTÍNEZ

El siniestro dejó varios vehículos dañados, una camioneta aplastada por la cabina del tráiler y otra volcada, con personas lesionadas leves

Dos accidentes fuertes se derivaron de una manifestación que se realizó la mañana de este viernes en los juzgados ubicados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Guerrero, luego de que el tráfico fuera cerrado a la circulación, en Saltillo.

Los siniestros se registraron en la vía mencionada, donde un tráiler de la empresa Jalo que circulaba por la vialidad no alcanzó a frenar al ver los autos detenidos al salir de una curva.

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$!La volcadura del tráiler provocó una reacción en cadena que involucró al menos tres camionetas, una de ellas también terminó volcada.
La volcadura del tráiler provocó una reacción en cadena que involucró al menos tres camionetas, una de ellas también terminó volcada. ULISES MARTÍNEZ

Esto ocasionó que se impactara contra el muro de contención y quedara encima de este. El conductor, Enrique Javier ¨N¨, de 44 años, a pesar de su esfuerzo, no logró frenar y tras el choque volcó.

$!El accidente ocurrió a la altura de la colonia Guerrero, donde varias unidades resultaron afectadas tras el impacto inicial del tractocamión.
El accidente ocurrió a la altura de la colonia Guerrero, donde varias unidades resultaron afectadas tras el impacto inicial del tractocamión. ULISES MARTÍNEZ

En el momento en que su tractocamión se volteaba, golpeó dos camionetas; una de ellas impactó a otra unidad, mientras que una más, que transportaba cartón, perdió el control y también se volcó en el carril derecho.

$!Una camioneta Chevrolet Silverado resultó con daños mayores luego de que la cabina del tráiler cayera sobre la unidad.
Una camioneta Chevrolet Silverado resultó con daños mayores luego de que la cabina del tráiler cayera sobre la unidad. ULISES MARTÍNEZ

Los tripulantes de la camioneta lograron salir sin lesiones, al igual que los ocupantes de las otras dos unidades afectadas. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los pasajeros de una camioneta Chevrolet Silverado, edición Texas, que circulaba con dirección al bulevar Guerrero, cuando la cabina del tráiler cayó sobre ella.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para abanderar la zona y coordinar el retiro de los vehículos involucrados.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para abanderar la zona y coordinar el retiro de los vehículos involucrados. ULISES MARTÍNEZ

A pesar del impacto, los tripulantes presentaron únicamente golpes y cortaduras menores. Al lugar arribó personal de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del siniestro y abanderaron la zona en lo que llegaban las grúas.

$!Otra camioneta terminó volcada en el carril derecho tras perder el control durante la reacción en cadena provocada por el tráiler.
Otra camioneta terminó volcada en el carril derecho tras perder el control durante la reacción en cadena provocada por el tráiler. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, se procedió a retirar los vehículos involucrados y trasladarlos a un corralón, mientras las aseguradoras realizaban las evaluaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el pago de los daños.

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