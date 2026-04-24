Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo
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El siniestro dejó varios vehículos dañados, una camioneta aplastada por la cabina del tráiler y otra volcada, con personas lesionadas leves
Dos accidentes fuertes se derivaron de una manifestación que se realizó la mañana de este viernes en los juzgados ubicados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Guerrero, luego de que el tráfico fuera cerrado a la circulación, en Saltillo.
Los siniestros se registraron en la vía mencionada, donde un tráiler de la empresa Jalo que circulaba por la vialidad no alcanzó a frenar al ver los autos detenidos al salir de una curva.
Esto ocasionó que se impactara contra el muro de contención y quedara encima de este. El conductor, Enrique Javier ¨N¨, de 44 años, a pesar de su esfuerzo, no logró frenar y tras el choque volcó.
En el momento en que su tractocamión se volteaba, golpeó dos camionetas; una de ellas impactó a otra unidad, mientras que una más, que transportaba cartón, perdió el control y también se volcó en el carril derecho.
Los tripulantes de la camioneta lograron salir sin lesiones, al igual que los ocupantes de las otras dos unidades afectadas. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los pasajeros de una camioneta Chevrolet Silverado, edición Texas, que circulaba con dirección al bulevar Guerrero, cuando la cabina del tráiler cayó sobre ella.
A pesar del impacto, los tripulantes presentaron únicamente golpes y cortaduras menores. Al lugar arribó personal de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del siniestro y abanderaron la zona en lo que llegaban las grúas.
Posteriormente, se procedió a retirar los vehículos involucrados y trasladarlos a un corralón, mientras las aseguradoras realizaban las evaluaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el pago de los daños.