Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo

Dos accidentes fuertes se derivaron de una manifestación que se realizó la mañana de este viernes en los juzgados ubicados sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Guerrero, luego de que el tráfico fuera cerrado a la circulación, en Saltillo.

Los siniestros se registraron en la vía mencionada, donde un tráiler de la empresa Jalo que circulaba por la vialidad no alcanzó a frenar al ver los autos detenidos al salir de una curva.