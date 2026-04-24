¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles

Una vez más, Saltillo se convierte en un lugar atractivo para artistas de talla internacional. La mañana del viernes, Apodaca Group confirmó que el español Alejandro Sanz se presentará en el Estadio Francisco I. Madero el próximo 15 de octubre como parte de su actual gira mundial.

“Os propuse cuatro fechas, pero cuando se trata de México siempre quiero más. Ampliamos a nueve noches. Nueve promesas de que lo que vamos a vivir allí no lo vamos a olvidar”, escribió el intérprete de Corazón Partío en sus redes sociales para anunciar su paso por la capital coahuilense.

Los boletos, según la información, estarán a la venta a partir del próximo 27 de abril y se ofrecerán en diversas secciones.