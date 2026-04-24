¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles

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/ 24 abril 2026
    ¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
    Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos. FOTO: CUARTOSCURO

El cantante español se presentará en octubre en el Estadio Francisco I. Madero como parte de su nuevo tour internacional

Una vez más, Saltillo se convierte en un lugar atractivo para artistas de talla internacional. La mañana del viernes, Apodaca Group confirmó que el español Alejandro Sanz se presentará en el Estadio Francisco I. Madero el próximo 15 de octubre como parte de su actual gira mundial.

“Os propuse cuatro fechas, pero cuando se trata de México siempre quiero más. Ampliamos a nueve noches. Nueve promesas de que lo que vamos a vivir allí no lo vamos a olvidar”, escribió el intérprete de Corazón Partío en sus redes sociales para anunciar su paso por la capital coahuilense.

Los boletos, según la información, estarán a la venta a partir del próximo 27 de abril y se ofrecerán en diversas secciones.

¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS PARA ALEJANDRO SANZ EN SALTILLO?

De acuerdo con lo anunciado, la venta se realizará a través de arema.mx el lunes 27 de abril como Preventa Beyond, por lo que es necesario acceder al sitio oficial del cantante. Para la Preventa Banamex se destinó el 29 de abril.

Como parte de la celebración del Día del Niño, el jueves 30 de abril se llevará a cabo la venta general.

SU PASO POR MÉXICO

Esta sería la primera vez que el líder de las “Sanzeras”, como se hacen llamar sus fanáticas, llegue a la ciudad, y lo hace en una etapa en la que Saltillo ha recibido a cantantes de su talla como Luis Miguel, Alejandro Fernández y, recientemente, Chayanne.

https://vanguardia.com.mx/show/el-papa-de-mexico-regresa-chayanne-a-saltillo-estas-listo-para-su-concierto-AC20224141

Su dominio de las métricas digitales, con 21 millones de usuarios respaldando cada paso, confirma que su legado es dinámico y poderoso.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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