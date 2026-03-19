Carlos Villarreal lleva ‘Canasta Básica para Todos’ a familias de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la jornada del mercadito “Canasta Básica para Todos” en el CEDIF Norte, una estrategia enfocada en ofrecer productos esenciales a bajo costo y fortalecer la economía de las familias monclovenses. Esta iniciativa se integra a la estrategia estatal Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez, y se desarrolla en colaboración con el DIF Coahuila y el DIF Monclova, sumando esfuerzos institucionales para llevar apoyos directos a diversos sectores del municipio.

El programa contempla la instalación de mercaditos en puntos fijos como CEDIF Norte, CEDIF Sur y Casa Meced, además de su modalidad itinerante en colonias, lo que permite ampliar la cobertura y facilitar el acceso de más familias a productos de la canasta básica a precios accesibles. Durante las jornadas, la población puede adquirir artículos de primera necesidad como huevo, frijol, aceite y leche, entre otros, lo que representa un ahorro significativo en el gasto familiar.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la respuesta positiva de la ciudadanía durante el arranque del programa y subrayó la importancia de mantener el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para acercar beneficios concretos a la población. Señaló que este tipo de acciones permiten mejorar la calidad de vida de las familias al garantizar el acceso a productos de calidad a precios más bajos. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando, en coordinación con el Estado, programas que fortalezcan la economía familiar, promuevan el desarrollo social y generen mejores condiciones de bienestar para las y los monclovenses.

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