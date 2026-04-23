POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso

I. A RASTRAS Para los anales de la cuatroté quedará la estampa de cómo el exgerente del SIMAS Piedras Negras, Lorenzo Menera, fue echado –nunca mejor usado el término– de sus oficinas, luego de permanecer atrincherado por dos días. Toda proporción guardada, el episodio recuerda lo ocurrido con Marx Arriaga, exfuncionario de la SEP federal, quien tras ser destituido del cargo decidió “resistir” hasta que le llevaron un oficio de notificación en la forma como él lo solicitó. A Menera, por cierto, sí le llegó el oficio de cese, pero se negó a recibirlo, con la esperanza de que un amparo le permitiera mantenerse en el cargo, lo cual no ocurrió. II. PURAS VERGÜENZAS Lo peor fue que, cuando llegaron a desalojarlo, Menera todavía intentó resistirse, lo cual obligó al uso de la fuerza de los elementos policiales que acudieron a ejecutar la orden, al menos al principio. Las imágenes que circularon ayer, mostrando al exfuncionario siendo arrastrado por el piso, retratan el nivel de degradación a que la impericia de Jacobo Rodríguez y la desfachatez de Menera han conducido a Piedras Negras. A ver si a partir de ahora mejoran las cosas...

III. PRIORIDADES Dicen los que saben que Luisa María Alcalde, aún lideresa nacional de Morena, sí estará mañana sábado en Saltillo, aunque no será para acompañar el registro de ninguno de sus candidatos, sino para sostener una reunión con los 11 abanderados que serán “siglados” –ese eufemismo que ha puesto de moda el morenismo– por el partido guinda, en la elección legislativa en marcha. Aunque, según nos dicen, la razón prioritaria del viaje de Alcalde es que asistirá al Campamento Nacional de Formación Política para Jóvenes que hoy arranca en Monterrey. Y ya que Coahuila queda cerca... IV. ¿Y LA LANA, APÁ? En los pasillos del morenismo comarcano, lo que más se comenta en estos momentos es que lo prioritario –a nivel local, claro– no es recibir visitas para que la líder nacional se despida y presuma los logros de su gestión, sino certeza sobre los apoyos que recibirán una vez que salten a la cancha para competir por los votos. Porque a los de aquí –aunque no a todos– sí les importa el resultado electoral y saben que, sin apoyo del centro, están condenados a hacer el ridículo.

V. FOCO ROJO Algo no funciona del todo bien en la Planta Motores de Stellantis en Saltillo. Nos dicen que con la llegada de Cosimo Marino y José Pagano, como líderes de manufactura para Norteamérica y México, respectivamente, los resultados no han sido los esperados debido a complicaciones en el clima laboral: presiones, amenazas y posibles violaciones a la NOM-035, justo en plena negociación del contrato colectivo, se mencionan como causa de la tensión. En este contexto, la Secretaría del Trabajo, encabezada por Nazira Zogbi, tendría que intervenir, porque lo que hoy se comenta en corto, mañana puede estallar en público.

VI. ADVERTENCIA El tema se agrava porque, nos cuentan, el área de recursos humanos del corporativo, en la CDMX, ya conoce la situación, pero no ha tomado medidas claras, sino que se mantiene peligrosamente expectante y eso aumenta la tensión. La industria automotriz es el motor económico de la región y cualquier conflicto impacta más allá de la empresa. Por eso el mensaje empieza a ser más serio: si no se atiende, el escenario puede escalar a un paro laboral. No es exageración... es lo que se dice dentro. VII. INEVITABLE El gusano barrenador ya no es un problema lejano. Zacatecas confirmó nuevos casos, incluyendo uno en Concepción del Oro, prácticamente en la antesala de Coahuila, y nos dicen los que conocen del tema que su llegada a territorio local es sólo cuestión de tiempo. La mosca vuela, no reconoce fronteras, ni discursos oficiales, ni ideologías partidistas. Aunque se hable de contención, entre ganaderos el diagnóstico es más realista: esto es un proceso natural. En ese contexto, lo que se espera del secretario del ramo, Chuma Montemayor, es claridad y acciones concretas, un plan de acción frente a lo que viene... no sólo optimismo sin efectos.

VIII. REALISMO El efecto no es menor. Para Coahuila, la exportación de ganado representa una fuente importante de ingresos para el sector, por lo que cualquier restricción pega directamente al productor. Nos dicen que el enfoque ahora es claro: ya no es contener; lo que se debe hacer es prepararse para el impacto. Porque si el gusano llega –como todo apunta–, el problema no será sólo sanitario, sino económico. Y ahí no hay margen para optimismos. IX. CIEN A UNO Del otro lado de la frontera, la lógica es distinta. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, tiene una prioridad clara: proteger la industria lechera de su país. Hablamos de un mercado que supera –con estimaciones conservadoras– los 100 mil millones de dólares anuales, pero que incluso podría rondar los 250 mil millones, frente a un flujo de ganado mexicano que apenas rebasa los mil millones. La diferencia es abismal: más de 100 veces. Así que el cálculo es sencillo: la importación de ganado mexicano no es relevante y sí muy peligrosa. Por eso, nuestros vecinos primero cuidarán lo suyo y eso no incluye abrir pronto la frontera.