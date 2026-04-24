Dinos de Saltillo vs Raptors LFA 2026: Fecha, horario y dónde ver el Clásico Jurásico

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Fútbol Americano
/ 24 abril 2026
    Dinos de Saltillo vs Raptors LFA 2026: Fecha, horario y dónde ver el Clásico Jurásico
    Dinos de Saltillo visita a Raptors del Estado de México en una nueva edición del Clásico Jurásico de la LFA 2026, buscando su segundo triunfo consecutivo. FOTO: FACEBOOK/DINOS LFA

La Ola Morada enfrentará este sábado al equipo del Estado de México en el Estadio Comanches, en un duelo clave de la Semana 3 de la Liga

Los Dinos de Saltillo tendrán una prueba de alto voltaje este sábado 25 de abril, cuando visiten a los Raptors del Estado de México en una nueva edición del llamado Clásico Jurásico de la Liga de Futbol Americano Profesional.

El encuentro está programado para las 7 de la noche en el Estadio Comanches, dentro de la Semana 3 de la Temporada 2026 de la LFA, con transmisión por ESPN y Disney+, de acuerdo con el calendario oficial de la liga.

La Ola Morada llega con ánimo renovado después de conseguir su primera victoria de la campaña, al imponerse 30-7 a Gallos Negros de Querétaro en el Estadio Jorge Castro Medina de la UAdeC.

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Ese resultado permitió a Dinos equilibrar su marca en 1-1, luego de haber caído en el debut ante Osos de Monterrey por marcador de 21-19, en un partido que se definió en los últimos segundos.

El reto no será sencillo, pues Raptors también llega con registro de 1-1 y con una actuación defensiva importante en su más reciente compromiso, al vencer 21-0 a Mexicas de la Ciudad de México en el Estadio Comanches de Atizapán, Estado de México.

Ese triunfo le dio aire al conjunto local después de iniciar la temporada con derrota de 38-21 ante Caudillos de Chihuahua.

Para Dinos, el Clásico Jurásico representa una oportunidad para confirmar que el triunfo en Saltillo no fue un accidente. El equipo coahuilense mostró solidez defensiva ante Gallos, encontró ritmo ofensivo y ahora buscará trasladar esa versión fuera de casa, ante un rival que suele exigir partidos físicos y cerrados.

Además, un triunfo pondría a la Ola Morada con marca positiva y mejor posicionada en una temporada corta, donde cada resultado pesa rumbo a la pelea por playoffs.

El antecedente reciente también alimenta la expectativa. En 2025, Dinos y Raptors protagonizaron uno de los partidos más cerrados de la rivalidad, con victoria saltillense por 44-43; mientras que en 2024, Raptors se impuso 31-17.

En 2023, Dinos había ganado 24-14, lo que refleja una serie con resultados alternados y marcada por la intensidad entre dos franquicias históricas de la LFA.

El duelo también tendrá un ingrediente especial para la afición local, ya que Raptors promocionó el encuentro como el Clásico Jurásico y lo integró a su jornada de experiencia para aficionados, con venta de boletos para zona local y visitante.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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