Golpe al narcomenudeo en Monclova: recapitulan a ‘El Rambo’ durante cateo

MONCLOVA, COAH.- Una ofensiva conjunta entre los tres niveles de gobierno rompió la calma de la colonia Hipódromo la noche de ayer viernes en Monclova. El objetivo: un domicilio ubicado en la intersección de las calles 11 y 18, señalado reiteradamente por la comunidad como un centro de distribución de narcóticos. El resultado de la incursión fue la captura de un viejo conocido de las autoridades, apodado “El Rambo”, y el decomiso de sustancias prohibidas.

Bajo el amparo de una orden judicial emitida por un Juez de Control, agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila encabezaron el operativo. La intervención no fue aislada; contó con el respaldo perimetral de la Policía Estatal, la Policía Municipal y corporaciones federales. Para evitar cualquier intento de fuga o interferencia de terceros, las unidades oficiales bloquearon por completo la circulación sobre la calle 18, estableciendo un cerco de seguridad que se mantuvo vigente durante toda la diligencia.

HALLAZGO DE NARCÓTICOS Y REINCIDENCIA

Al interior del inmueble, los peritos y agentes investigadores localizaron múltiples envoltorios que contenían una sustancia granulada y transparente, cuyas características coinciden con la metanfetamina, popularmente conocida como “cristal”. El cargamento fue embalado de inmediato bajo los protocolos de cadena de custodia para ser integrado como evidencia en la carpeta de investigación.

En el sitio se cumplimentó la detención de “El Rambo”, un sujeto que, de acuerdo con los registros criminales, tiene un historial activo en el trasiego de drogas a pequeña escala. Las autoridades confirmaron que el sospechoso apenas había recuperado su libertad tras ser procesado el año pasado por el delito de narcomenudeo. Esta nueva captura pone en evidencia una reincidencia inmediata en las actividades ilícitas que anteriormente lo llevaron a prisión.

UN PUNTO DE VENTA PERSISTENTE

El domicilio intervenido no es ajeno a la actividad policial. Los reportes oficiales indican que el inmueble ha sido objeto de cateos en ocasiones anteriores, lo que refuerza la tesis de que el lugar opera de manera sistemática como un “picadero” o punto de venta de estupefacientes. Las denuncias anónimas de los vecinos fueron la pieza clave para que el Ministerio Público solicitara nuevamente el mandato judicial.

Tras concluir la revisión, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que “El Rambo” fue trasladado a las celdas preventivas. Su situación jurídica quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará en las próximas horas si existen elementos suficientes para que un juez lo vincule nuevamente a proceso por delitos contra la salud.

