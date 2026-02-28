Pierde la vida joven motociclista al desvanece afuera de su casa, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una llegada a casa que debía ser rutinaria se transformó en una tragedia súbita la noche de este miércoles en la colonia Chinameca de Monclova. Un hombre de 38 años, identificado como Carlos Iván, perdió la vida de manera instantánea tras sufrir un aparente malestar físico que lo llevó a perder el equilibrio y golpearse mortalmente la cabeza contra el concreto, ante la mirada impotente de sus familiares.

Los hechos se desencadenaron frente al domicilio de la calle Río de Janeiro. Según las declaraciones de los allegados a la víctima, Carlos Iván arribó al inmueble a bordo de su motocicleta. Aunque logró detener la marcha del vehículo y descender por su propio pie, su aspecto físico encendió las alarmas de inmediato: presentaba una palidez extrema, un semblante desencajado y un temblor corporal visible.

Testigos relataron que, mientras el hombre intentaba cruzar el umbral de su vivienda, manifestó sentir un fuerte mareo. En un movimiento involuntario y repentino, Carlos Iván perdió el control de su cuerpo y cayó hacia atrás. El impacto fue seco y directo; su nuca golpeó con fuerza contra la banqueta, dejándolo inconsciente de manera inmediata.

En un intento desesperado por salvarle la vida, sus familiares lo cargaron hacia el interior de la casa y lo recostaron en la sala, mientras solicitaban el apoyo urgente de los cuerpos de rescate a través del sistema de emergencias.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes ingresaron al domicilio para brindar los primeros auxilios prehospitalarios. Sin embargo, tras realizar las maniobras de valoración, los socorristas confirmaron el deceso; el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de la Policía Municipal procedieron al acordonamiento del área, siguiendo el protocolo de resguardo en espera del personal de la Fiscalía General del Estado. Agentes de investigación y peritos en criminalística realizaron el levantamiento de datos y la inspección del cadáver.

Los peritos determinaron de forma preliminar que el cuerpo no presentaba huellas de violencia externa, reforzando la hipótesis de un accidente derivado de un problema de salud súbito. El hallazgo ha generado una profunda consternación y desconcierto entre sus seres queridos, quienes aseguraron que el ahora occiso no padecía enfermedades crónicas ni antecedentes médicos que pudieran anticipar este desenlace. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, que determinará la causa exacta del fallecimiento.

(Con información de La Prensa)