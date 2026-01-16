Grupo Reacción Centro encabeza patrullajes en zona limítrofe con Nuevo León

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila, a través del Grupo Reacción Centro (GRC), desplegaron un operativo de vigilancia en los límites con el estado de Nuevo León, en coordinación con fuerzas federales y la corporación Fuerza Civil, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la región.

Los recorridos se realizaron en puntos estratégicos de la franja limítrofe entre ambas entidades, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y mantener el orden público, además de incrementar la presencia policial en zonas consideradas prioritarias.