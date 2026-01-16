Grupo Reacción Centro encabeza patrullajes en zona limítrofe con Nuevo León

Monclova
/ 16 enero 2026
    Grupo Reacción Centro encabeza patrullajes en zona limítrofe con Nuevo León
    Elementos estatales y federales intensificaron recorridos de vigilancia en puntos estratégicos de la zona limítrofe. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Fuerzas estatales, federales y Fuerza Civil realizan operativos conjuntos para prevenir delitos y mantener el orden

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila, a través del Grupo Reacción Centro (GRC), desplegaron un operativo de vigilancia en los límites con el estado de Nuevo León, en coordinación con fuerzas federales y la corporación Fuerza Civil, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la región.

Los recorridos se realizaron en puntos estratégicos de la franja limítrofe entre ambas entidades, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y mantener el orden público, además de incrementar la presencia policial en zonas consideradas prioritarias.

$!El Grupo Reacción Centro participa en recorridos de vigilancia en la franja fronteriza estatal.
El Grupo Reacción Centro participa en recorridos de vigilancia en la franja fronteriza estatal. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

TE PUEDE INTERESAR: Las rocas en Coahuila guardan los secretos de esta tierra de dinosaurios

Autoridades estatales destacaron que la coordinación entre corporaciones estatales y federales permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo, así como una mejor cobertura en tareas de vigilancia y prevención del delito.

$!La coordinación entre corporaciones busca una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.
La coordinación entre corporaciones busca una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Con este tipo de operativos, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población, apostando al trabajo conjunto entre instituciones y a la prevención como ejes centrales para preservar la paz social.

Temas


Seguridad
estados

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local