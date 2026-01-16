Grupo Reacción Centro encabeza patrullajes en zona limítrofe con Nuevo León
Fuerzas estatales, federales y Fuerza Civil realizan operativos conjuntos para prevenir delitos y mantener el orden
MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila, a través del Grupo Reacción Centro (GRC), desplegaron un operativo de vigilancia en los límites con el estado de Nuevo León, en coordinación con fuerzas federales y la corporación Fuerza Civil, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la región.
Los recorridos se realizaron en puntos estratégicos de la franja limítrofe entre ambas entidades, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y mantener el orden público, además de incrementar la presencia policial en zonas consideradas prioritarias.
Autoridades estatales destacaron que la coordinación entre corporaciones estatales y federales permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo, así como una mejor cobertura en tareas de vigilancia y prevención del delito.
Con este tipo de operativos, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población, apostando al trabajo conjunto entre instituciones y a la prevención como ejes centrales para preservar la paz social.